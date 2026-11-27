Un hombre de 29 años fue condenado a tres años de penitenciaría luego de que funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas lo detuvieran con más de cinco kilos de presunta marihuana cuando arribó a Río Branco , en el departamento de Cerro Largo , en un ómnibus procedente de Montevideo, informó la Jefatura de Policía arachana en un comunicado.

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El procedimiento tuvo lugar sobre las 07:10 horas de este jueves 26 de noviembre, cuando funcionarios aduaneros inspeccionaron el equipaje del pasajero de un ómnibus de transporte interdepartamental.

El hombre llevaba diez bolsas con presunta marihuana distribuidas entre una mochila que se encontraba en el segundo piso del vehículo y una valija que había despachado en la bodega.

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El pesaje de la sustancia, realizado en instalaciones de Aduanas y en presencia del detenido, arrojó un total de 5,180 kilos .

Allanamiento en Río Branco: incautaron pastillas de presunto éxtasis y otras drogas

A raíz del procedimiento, efectivos de la Seccional Tercera y del Área de Investigaciones de la Policía continuaron con las actuaciones bajo la órbita de la Fiscalía y la Justicia de Río Branco.

Los investigadores allanaron una vivienda ubicada en la calle La Carreta, en el barrio Fahid Bittar, donde también fue detenida una mujer de 50 años.

En el inmueble, los policías incautaron 166 pastillas de presunto éxtasis, 147 gramos de presuntos cogollos de marihuana y 2,54 gramos de una sustancia blanca, presumiblemente metanfetamina, distribuida en tres envoltorios.

Además, fueron incautadas dos balanzas —una de precisión y otra comercial—, un sellador al vacío, un teléfono celular y una camioneta Volkswagen Saveiro blanca.

Tras la audiencia celebrada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Río Branco de 1° Turno, el hombre de 29 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes.