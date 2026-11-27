El edil del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo, Martín Silva , descartó que Uber abandone el mercado uruguayo tras la aprobación del decreto que prohíbe a los taxis operar mediante aplicaciones de transporte a partir del 1.º de enero de 2027. El legislador departamental defendió la medida y afirmó que "el espíritu de esto está pensado en el ciudadano, en el cliente".

Durante una entrevista en el programa Todo Un Tema del canal de streaming de El Observador, Silva se refirió al comunicado emitido este viernes por la multinacional —en el que anunció que va a "reevaluar" su operativa en el país y solicitó reuniones con el presidente Yamandú Orsi y el intendente de Montevideo, Mario Bergara—. Ante la consulta sobre la advertencia de la empresa, el edil señaló que "las empresas también tienen un poco de este juego" .

Consultado sobre si confía en que la firma no abandonará el país, respondió: " No, para nada, en absoluto. Es una multinacional que tiene muchísimo dinero, no creo que le cambie sustancialmente ".

El decreto, impulsado por el edil del MPP Gonzalo Sánchez y aprobado este jueves en la junta, generó el rechazo de las plataformas. Además del planteo de Uber, Cabify presentó una nota formal ante Bergara solicitando que observe la norma y la devuelva a la Junta, al considerar que contradice la Ley de Defensa de la Competencia.

El debate de la tarifa y el reclamo de los usuarios

Según explicó Silva, la normativa apunta a "brindarle la seguridad al ciudadano de que va a recibir el servicio que eligió al precio que tiene que cobrarse". De acuerdo con datos proporcionados anteriormente por Uber a El Observador, uno de cada tres viajes realizados a través de su plataforma en Uruguay se concreta en un taxi.

"En este momento, los clientes y la ciudadanía están siendo estafados, no solo desde el punto de vista de que piden un servicio y les llega otro, sino porque se les cobra más caro encima porque es una tarifa dinámica cuando se le tendría que cobrar la tarifa del taxi, que está regulada por el Ministerio de Economía y Finanzas", sostuvo el edil.

Silva indicó que la Comisión de Movilidad recibió a "casi todos los actores del sistema" antes de votar el decreto y se refirió a la comparecencia de la multinacional. "Cuando Uber vino a la Junta Departamental le hicimos la pregunta: ¿cómo es el cálculo de la paramétrica de las tarifas? No hubo respuesta, no supieron contestar al respecto, dijeron que eso viene de la empresa", relató. En ese sentido, agregó que "Uber vive como en el éter".

A partir del 1.º de enero de 2027, "en caso de pedir el taxi se va a tener que pedir, en primera instancia, por la aplicación Voy en Taxi, y Uber se va a pedir por Uber, pero no se va a poder pedir un taxi desde la aplicación de Uber", precisó Silva.

La votación en la Junta Departamental evidenció diferencias dentro del oficialismo, ya que el Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM) había manifestado su desacuerdo con la prohibición. La postura de la IM consistía en permitir que los taxis continuaran operando en las aplicaciones, pero impidiéndoles cobrar tarifas dinámicas.

Ante la posibilidad de que disminuya la oferta de vehículos disponibles en las plataformas y aumenten las tarifas para los usuarios, Silva aseguró que "no vamos a asustar a la gente de que el servicio se va a hacer carísimo" y remarcó que el decreto es "una primera pata".

El edil adelantó que existe "un compromiso político del Frente Amplio", trabajado en conjunto con la oposición en la Junta Departamental, para aprobar una minuta de aspiración que solicite a la junta "que aumente los permisarios para Uber de manera de poder empatar, o al menos tratar de que sea perjudicado lo menos posible y poder asegurar de alguna manera la demanda".

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales la intendencia no amplió los cupos hasta el momento, Silva explicó que el argumento de la junta es que "no se lograron llenar los cupos cuando hicieron un último llamado y están esperando que se llenen para poder hacerlo efectivo".

Reparos sobre el cumplimiento de la normativa y la situación de las cooperativas

Consultado sobre por qué la junta descartó la propuesta de la intendencia, Silva respondió: "Desde el punto de vista personal, yo no confío en que Uber realmente cumpla con la normativa". El edil señaló que "el tema es darle la posibilidad a que puedan saltarse la normativa, que lamentablemente lo han hecho de forma sistemática desde que Uber está en el Uruguay", en referencia a la operativa de la plataforma iniciada en noviembre de 2015.

Respecto a los cuestionamientos sobre si la iniciativa responde a un pedido de la Gremial Única del Taxi (CPATU) y su presidente, Óscar Dourado, Silva reconoció que el planteo ingresó por los canales habituales a través de la patronal, pero sostuvo: "Esto no es contra Uber o en pro de Dourado [presidente de la CPATU], para nada en absoluto".

"No era 100% como quería la patronal. Hubo modificaciones, hubo debate. Por ejemplo, estaban por fuera los remises, y los remises hoy sí pueden seguir estando en aplicaciones", detalló.

Otro de los temas que abre la entrada en vigencia del decreto es la situación de los choferes de taxi que no forman parte de la Patronal y que utilizaban Uber o Cabify para complementar su recaudación. Según estimaciones de Cabify, la medida alcanza a más de 1.000 taxistas en Montevideo.

Silva calificó como "más que entendible la situación de los trabajadores" y aseguró que "hay un compromiso de charlar con ellos y tratar de generarles un marco para que obviamente no queden afuera". Consultado sobre posibles salidas para quienes no están vinculados al 141 ni a Voy en Taxi, mencionó que una aplicación para trabajadores independientes no vinculados a la patronal "de repente podría ser una opción", y confirmó que la Comisión de Movilidad comenzará a discutir alternativas el próximo martes.