La Junta Departamental de Montevideo aprobó este jueves en la tarde el proyecto de decreto que impide a los taxis trabajar con las aplicaciones de transporte, una práctica extendida y creciente en Uber y Cabify.

La norma impedirá desde el 1° de enero de 2027 que los taxistas operen dentro de las aplicaciones de transporte privado. Desde Uber indicaron a El Observador que en la actualidad uno de cada tres viajes en la aplicación se realizan en taxis. Desde Cabify indicaron que son 600 las cuentas activas de taxistas que trabajan en la aplicación.

El proyecto fue impulsado por el edil del MPP Gonzalo Sánchez y generó una fuerte división dentro del oficialismo y dentro de la oposición. En el FA, dos sectores se manifestaron en contra, pero votaron a favor por disciplina partidaria. "Tengo serias preocupaciones en cuanto al impacto que puede tener en costos y en empleo" , lamentó el edil Pedro Pastorín de la Vertiente Artiguista.

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“Estoy convencido que la estamos macaneando”, sumo Gonzalo Zuvela, del sector Seregnistas, del intendente Mario Bergara. Además, estimó que habrá “más noticias en este boletín”, augurando que más adelante deberán dar marcha atrás en esta decisión.

La comuna capitalina —a través de su director de Movilidad, Germán Benítez— había manifestado su postura contraria al proyecto la semana pasada en la Junta.

En la oposición también hubo una fractura. Si bien se esperaba que votara en bloque contra el proyecto, finalmente los ediles blancos Diego Rodríguez y Gabriel Cunha votaron a favor. También levantó la mano el edil coalicionista independiente Guillermo Kruse.

"¿A quién beneficiamos? Al usuario. Que sabe que cuando pide taxi llegará un taxi y cuando pide un vehículo de aplicación lo mismo. Vamos a dejar de ser engañados por este tipo de multinacionales que lo que único que vienen a hacer es desregular el mercado y generar este tipo de enfrentamientos", dijo Sánchez durante su justificación del voto.

El colorado Federico Paganini consideró que el proyecto pgraacodría "colapsar la movilidad de Montevideo", al retirar más de 1.000 vehículos de las aplicaciones, posibilitando un aumento en los precios de los viajes de los transbordos en vehículos de Cabify y Uber.

La semana pasada el edil Rafael Seijas había solicitado que la IM habilitara cupos para autos privados en las apps y así suplantar a los taxis que ya no podrán operar. La solicitud no prosperó.

Más temprano la Comisión de Defensa de la Competencia había pedido a la Junta Departamental que detuviera la votación para poder comparecer, algo que no fue tomado en cuenta por el legislativo departamental.