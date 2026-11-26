La Intendencia de Montevideo (IM) marcó distancia del proyecto de decreto impulsado por el Frente Amplio (FA) que busca prohibir que los taxis utilicen plataformas digitales como Uber y Cabify . Ante la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental, el director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez , defendió la coexistencia de los servicios y aseguró que la preocupación central de la administración es el respeto a la tarifa regulada, no la prohibición del uso de las aplicaciones.

El jerarca compareció el pasado 20 de noviembre en el legislativo departamental, días antes de que el proyecto —respaldado por la Gremial Única del Taxi (Cpatu)— se apruebe en el plenario este jueves con los votos del oficialismo.

Durante su intervención en comisión, Benítez sostuvo que es "viable" un esquema donde compartan espacio los distintos servicios de transporte oneroso de pasajeros. Para el director de Movilidad, el canal tecnológico por el cual se asigna un viaje no representa un problema en sí mismo.

“Nosotros lo que estamos diciendo es que, conceptualmente, si una aplicación sirve como despacho de viajes, no hay motivo para no permitirle que haga despacho de viajes ”, afirmó el jerarca. En esa línea, agregó que hoy no existen impedimentos para que coexistan el despacho tradicional —como el 141, el radiotaxi o las cooperativas—, una aplicación propia del sector o una plataforma compartida con otros servicios.

Sin embargo, Benítez trazó una línea roja estricta respecto al cobro del servicio y sentenció que “lo que no puede pasar es que los taxis cobren la tarifa UberX; eso no puede ocurrir”, advirtiendo que en ese punto la comuna será inflexible. El jerarca remarcó que la forma de tarifar el taxímetro —regulada por el Ministerio de Economía y Finanzas— es distinta a la de las aplicaciones, por lo que “no puede haber servicios con matrícula STX tarifando como si no fueran servicios STX”.

Asimismo, advirtió que la Intendencia no descarta “proponer otro tipo de medidas más contundentes” si las plataformas no toman los recaudos necesarios para que cada servicio cumpla con la normativa correspondiente. De cara al futuro, el director proyectó que en unos años todos los servicios de transporte de pasajeros operarán mediante plataformas, por lo que consideró que el sector del taxi “va a tener que actualizarse” bajo las reglas preexistentes.

El proyecto del Frente Amplio y el debate en la Junta

La visión de la comuna capitalina contrasta con el proyecto de decreto que el Frente Amplio aprobó de forma grave y urgente el pasado viernes en comisión y que se votará este jueves en el plenario con sus 17 ediles.

El edil del MPP Gonzalo Sánchez explicó a El Observador que la iniciativa —impulsada tras los planteos de Cpatu— busca impedir que los taxis operen en aplicaciones con tarifa dinámica como Uber y Cabify, habilitándolos únicamente a tener una aplicación propia ajustada a los precios oficiales del taxímetro. Según el curul, modalidades como Uber Taxi surgieron “para birlar la tarifa del taxi” y garantizó que, tras aprobarse la norma, cuando un usuario pida un Uber “le va a llegar un Uber”.

Advertencias de la oposición y el reclamo por más cupos

Desde el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) manifestaron reparos por el impacto inmediato que la medida tendrá en la movilidad de los montevideanos, dado que se estima que entre 500 y 1.000 taxis trabajan actualmente en estas plataformas, representando cerca del 30% de la flota disponible.

Aunque el PN y el PC propusieron postergar la prohibición hasta el 1º de marzo de 2027, el FA rechazó esa fecha y ambas bancadas acordaron finalmente que la medida rija a partir del 1º de enero de 2027, evitando así el impacto durante la zafra de diciembre. No obstante, el edil nacionalista Rafael Seijas (Espacio 40) adelantó que su bancada exigirá en el plenario que la IM libere rápidamente entre 500 y 700 nuevos cupos para autos particulares —que hoy totalizan 1.800 permisos— con el fin de evitar que la falta de oferta dispare constantemente la tarifa dinámica.

Por su parte, tanto el edil colorado Federico Paganini como el nacionalista Joaquín Campos (Lista 22) rechazaron el proyecto en comisión y anticiparon su voto negativo en el plenario. Ambos curules argumentaron que la solución pasa por fiscalizar las tarifas vigentes en lugar de restringir opciones de traslado, limitar la libertad y encarecer los viajes para los ciudadanos.