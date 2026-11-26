La Dirección General de Casinos (DGC) detuvo parte de su operativa administrativa el sábado 21 de noviembre tras detectar un ciberataque desde el exterior del país, según informó este jueves en un comunicado.

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El incidente no afectó la operativa de juego en las salas y casinos, salvo en las salas de esparcimiento de Florida y Carmelo , para las que se dispuso el cierre preventivo.

En la tarde del sábado, los equipos técnicos de la DGC detectaron una alerta en las salas de Florida y Carmelo.

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De forma inmediata, activaron un protocolo preventivo que aisló el acceso a la red en todas las salas, con el objetivo de evitar que el resto de las instalaciones fueran comprometidas.

Según el organismo, esta medida permitió que las salas siguieran operando de forma autónoma, aunque con algunas restricciones menores.

La DGC señaló que los servicios afectados son de naturaleza administrativa.

En concreto, sostuvo que ni el ataque ni las acciones para contenerlo afectaron la operativa del juego ni la recaudación del organismo.

La dirección informó además que trabaja junto a organismos especializados para restablecer el normal funcionamiento de los servicios afectados.