Una mujer de 85 años murió tras ser atropellada por un ómnibus en el centro de la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja, informó la Policía .

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El siniestro de tránsito fatal ocurrió en la intersección de las calles Williman y Treinta y Tres y fue reportado al servicio de emergencias 911 próximo a las 17:30 del miércoles.

Al lugar acudieron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial y personal de Emergencia Serrana, que trasladó a la víctima al sanatorio Camdel, donde falleció a raíz de las lesiones sufridas en el impacto.

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En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de Policía Científica, que realizaron el relevamiento de la escena, y de Policía de Tránsito, que llevaron adelante las actuaciones correspondientes respecto al conductor del vehículo.

El conductor del ómnibus permanece detenido y será trasladado en las próximas horas, con asistencia letrada, ante Fiscalía.

La investigación está a cargo de efectivos de la Seccional 1ª de Policía de Lavalleja, bajo las directivas de la fiscal de primer turno, Beatriz Protesoni.