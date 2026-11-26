Los bebés menores de seis meses que estuvieron protegidos contra el virus respiratorio sincitial (VRS) , ya sea a través de la vacunación materna o de la administración de nirsevimab , registraron un 81% menos de ingresos a CTI y un 58% menos de hospitalizaciones por ese virus.

El dato surge de la evaluación de la circulación de virus respiratorios durante 2026 que presentó este jueves el Ministerio de Salud Pública (MSP), en la que la cartera destacó el impacto de las estrategias de inmunización sobre los grupos más vulnerables y la menor presión sobre el sistema sanitario durante el invierno.

Las cifras muestran, además, que ocho de cada 10 bebés menores de seis meses estuvieron protegidos contra el virus respiratorio sincitial . Al 30 de setiembre, 12.240 de los 15.045 niños de esa franja etaria (81,4%) habían accedido a al menos una de las dos estrategias de protección.

Roqueta dijo que su hermano y su expareja le ocultaban el entramado de drogas y contó la "mala decisión" que tomó para "salvar" a su familiar

De casi el 100% en residenciales a menos del 20% en niños pequeños: las dos caras de la vacunación contra la gripe 2026 en Uruguay

El VRS fue el virus respiratorio que registró el mayor porcentaje de positividad durante 2026, según los datos de la vigilancia centinela del MSP. Alcanzó el 17%, seguido por la influenza (11%) y el SARS-CoV-2, causante del covid-19 (2%).

Las enfermedades respiratorias constituyen la segunda causa de internación en Uruguay y la primera entre los niños más pequeños. En 2025 representaron el 11,5% del total de los egresos hospitalarios del país.

Menos camas de CTI ocupadas por infecciones respiratorias graves

Otro de los indicadores destacados por el MSP fue la reducción de la ocupación de camas de cuidados intensivos por infecciones respiratorias graves, tanto entre los niños como entre los adultos.

En comparación con 2025, la proporción de camas de CTI pediátrico ocupadas por pacientes con estas infecciones pasó del 32,3% al 27,1%, una caída de 5,2 puntos porcentuales.

En el interior del país, la reducción fue aún mayor: seis puntos porcentuales.

También se registró una disminución en los CTI de adultos, donde la ocupación por infecciones respiratorias graves pasó del 18,7% en 2025 al 15% en 2026.

Ocupación de camas de CTI por infecciones respiratorias graves. Fuente: Ministerio de Salud Pública.

Se duplicó la vacunación contra la gripe entre los trabajadores de la salud

La campaña de vacunación antigripal de 2026 también dejó cifras que el MSP destacó, particularmente entre el personal sanitario, las embarazadas y los adultos mayores que viven en residenciales.

Uno de los mayores incrementos se registró entre los trabajadores de la salud: la cobertura de vacunación contra la gripe pasó del 33% en 2025 al 69% en 2026.

De esta manera, en apenas un año se logró más que duplicar la proporción de trabajadores sanitarios inmunizados contra la influenza.

Entre las embarazadas, en tanto, la cobertura pasó del 32% al 43%, el porcentaje más alto registrado en los últimos cinco años. La vacunación durante la gestación permite proteger tanto a la madre como al bebé durante sus primeros meses de vida.

Otro de los indicadores destacados fue el alcanzado en los establecimientos de larga estadía para personas mayores (Elepem), donde el 99% de los residentes recibió la vacuna antigripal.

En total, al 21 de noviembre se habían administrado 532.965 dosis de la vacuna contra la gripe en los 19 departamentos del país.

Los dos grupos de población en los que el MSP pondrá el foco en 2027

Pese a los avances registrados durante este año, la cartera identificó dos grupos de población vulnerables en los que la cobertura de vacunación antigripal continúa siendo baja: los adultos mayores de 65 años y los niños pequeños.

Entre los mayores de 65 años, apenas el 32,5% recibió la vacuna contra la gripe, mientras que entre los niños de seis meses a cuatro años la cobertura fue todavía menor: 18,8%.

Así, mientras que prácticamente todos los adultos mayores que viven en residenciales fueron inmunizados, la cobertura entre el conjunto de los mayores de 65 años apenas superó el 30%. Entre los niños pequeños, en tanto, menos de uno de cada cinco recibió la vacuna contra la gripe.

Aumentar la vacunación en estos dos grupos será uno de los principales desafíos del Ministerio de Salud Pública de cara a la temporada de circulación de virus respiratorios de 2027.