La doctora Adriana Martínez , directora del hospital pediátrico del Pereira Rossell , presentó su renuncia al establecimiento. Trabajará en el centro hospitalario hasta el 20 de diciembre "para poder hacer una buena transición ", confirmaron desde la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) a El Observador.

Desde ASSE aseguraron que la jerarca aclaró en la carta que la renuncia fue "por motivos personales" . Esta carta todavía no fue tratada por el directorio de la prestadora de salud estatal, informó en primera instancia El País.

Hace casi un año, la por entonces directora del hospital pediátrico, Virginia Longo , había renunciado ante diversas discrepancias con el director general del centro, Gustavo Giachetto .

Danza dijo que a pesar de renuncias de neurocirujanos en el Pereira Rossell está "absolutamente garantizado" el servicio

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Longo era reconocida como una persona de referencia que tiene un importante conocimiento del funcionamiento de la institución. Cuando asumió Yamandú Orsi como presidente, su nombre estaba entre una de las posibilidades para liderar la dirección general del Pereira; sin embargo, las autoridades políticas se inclinaron por Gustavo Giachetto, profesor de Pediatría .

La designación de Giachetto llevó a Javier Prego, excatedrático de Emergencia Pediátrica, y a Walter Pérez, profesor de Pediatría, a no aceptar trabajar en el prestador de salud por su mala relación con el hoy director. Longo aceptó, pero a menos de un año presentó la renuncia. Fue en ese entonces que Martínez, quien era subdirectora, asumió la dirección.

En agosto de este año, el jefe de neurocirugía del Pereira Rossell también había presentado su renuncia.