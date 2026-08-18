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Danza dijo que a pesar de renuncias de neurocirujanos en el Pereira Rossell está "absolutamente garantizado" el servicio

El jefe de Neurocirugía del Pereira Rossell había dejado una carta de renuncia donde afirmaba que se estaba sobrevolando "la omisión de asistencia"

18 de agosto de 2026 16:19 hs
Archivo: Álvaro Danza, presidente de ASSE

Archivo: Álvaro Danza, presidente de ASSE

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, dijo que a pesar de las últimas renuncias de neurocirujanos en el hospital Pereira Rossell el servicio está "absolutamente garantizado".

Luego de que se difundiera la renuncia del jefe de Neurocirugía Gonzalo Costa, quien denunció faltante de instrumentos y otras irregularidades en la atención, otros dos neurocirujanos comunicaron que no tomarían más guardias a partir de setiembre, comunicaron desde ASSE.

Costa había denunciado que se estaba sobrevolando "la omisión de asistencia", algo que ya había sido negado por el prestado salud.

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"Absolutamente garantizado", dijo Danza sobre el servicio. "Ya vi la planilla de guardias de agosto y setiembre, está todo absolutamente cubierto. Reitero que para todo lo demás tenemos el apoyo de la cátedra que es absolutamente valiosísimo", contó el presidente de ASSE después de una firma un memorándum de entendimiento con la Facultad de Medicina.

El memorándum constituye el paso previo a la elaboración de un nuevo convenio entre ambas instituciones y establece el compromiso de avanzar en su redacción y tramitación con el objetivo de suscribirlo en un plazo no mayor a 30 días.

El acuerdo establece que ASSE será responsable del funcionamiento del Servicio de Neurocirugía Pediátrica y garantizará la cobertura de policlínica, coordinación, urgencia y emergencia. A su vez, la Unidad Académica de Neurocirugía de la Facultad de Medicina colaborará con el servicio, de acuerdo con la planificación de sus actividades académicas y asistenciales.

El decano de la Facultad de Medicina Arturo Briva también fue consultado por renuncia de médicos. "Por supuesto que cada renuncia que ocurre de manera abrupta sin posibilidades de generar un plan de contingencia estresa a toda la estructura, que en este caso es Facultad de Medicina y ASSE", dijo el médico.

Sobre la carta de renuncia de Costa, Danza respondió que fue "un poco inusual". "Lo mejor siempre es seguir el debido proceso. Las líneas estructurales de la organización, es referirse a su unidad académica, referirse a la dirección y hacer los planteos. Y tener en cuenta que ninguna falencia aparece de un día para el otro. Muchos de estos problemas ya venían de antes", agregó el jerarca de ASSE.

Sobre una primera denuncia sobre falta de insumos, en agosto de 2025, Danza respondió que "en ese momento se tomaron todas las previsiones para solucionar los problemas". Entre ellas "se compraron los colchones que había que comprar, se arregló la aspiración central y se renovó parte del instrumental".

Pero "no se compró el microscopio de entrada, porque se apostó a que podía seguir funcionando. De hecho sigue funcionando y cuesta 300 mil dólares, el procedimiento de compra es un poquito diferente y no todo se puede resolver en el mismo momento. Pero todo se encaminó", agregó Danza.

En cuanto a ciertos casos de carencias en cirugías, se dieron contingencias, según el presidente de ASSE. "Se cayó una sierra en block quirúrgico. Y se repuso con el instrumental que había disponible en ese momento. Ninguno de nosotros fue a tirar la sierra al piso, los accidentes de ese tipo ocurren en todos lados y se toman las medidas de la contingencia", sentenció.

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