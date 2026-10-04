Se completó este domingo la disputa de la fecha 21 de la fase regular de la Segunda División Profesional con un épico triunfo de La Luz sobre River Plate, en el Complejo Rentistas.

Sin embargo, los dirigidos por Ruben Silva ensayaron una heroica remontada que cristalizaron con goles de Nawel Cayetano, Facundo Sosa y Juan Antonio Pérez .

La Luz venía de ganarle a Cerrito de visitante y vuelve a sumar de a tres para escaparse del descenso.

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Oriental puntero, épico triunfo de La Luz y Atenas se viene con todo

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La etapa comenzó el sábado con un triunfo clave por el descenso de Miramar Misiones sobre Paysandú FC, 1-0 con gol de Alex De Freitas.

Rentistas estiró su gran momento y derrotó 2-1 al Huracán de Pablo Marini con goles de Carlos Sánchez y Jean Martínez contra uno de Rodrigo Rey.

Atenas volvió a ganar, esta vez 1-0 contra Tacuarembó en el Goyenola con un solitario gol de Lucas Arzamendia.

Colón y Oriental empataron 0-0.

Fénix volvió al triunfo y dio cuenta 2-0 de Uruguay Montevideo con goles de Luis Maldonado, en contra, y Gastón Colmán. Los de Pueblo Victoria se acercan indeclinablemente al descenso.

En el Prandi se dio uno de los grandes partidos de la fecha donde Cerrito volvió a ganar cortando una mala racha y bajó de la cima a Plaza Colonia con un gol de Luciano Batista y dos de la gran figura que tiene el campeonato, Jonathan Isasmendi. Michael López hizo el tanto de Plaza.

El partido terminó con acalorados incidentes pero las cámaras de AUFTV no transmitieron nada quedando la duda si hubo expulsados o agresiones que podían ser pasibles de ser denunciadas por informes de seguridad para generar suspensiones, lo cual tiene directa incidencia en los futuros rivales de estos equipos.

Oriental y Plaza (ahora por diferencia de goles) están en zona de ascenso directo.

Atenas, Rentistas, Fénix y Colón están en zona en playoffs, zona de donde se cayó Colón con su empate y el triunfo de Fénix que tiene playoffs asegurados como campeón del Competencia.

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles a favor En contra Oriental 45 27 12 9 6 37 27 Plaza Colonia 44 26 12 8 7 35 23 Atenas 44 27 13 5 9 35 29 Rentistas 42 27 11 9 7 32 28 Fénix 40 27 10 10 7 40 31 Colón 39 27 10 9 8 28 28 Cerrito 38 27 9 11 7 35 32 Huracán 36 27 9 9 9 31 34 River Plate 34 27 9 7 11 37 39 La Luz 34 27 8 10 9 24 30 Miramar M. 30 27 7 9 11 26 33 Paysandú 27 27 8 5 14 30 35 Tacuarembó 27 27 6 9 12 21 32 U. Mdeo. 26 27 6 8 13 26 36

En el descenso sigue último Uruguay Montevideo con un promedio de 0,881, mientras que Miramar Misiones logró sacar cabeza de la parte baja con su triunfo llegando a un promedio de 1,111.

El que cayó a zona de descenso es Paysandú FC con 1,074.

A los que buscan alcanzar estos dos equipos es a dos que ganaron esta fecha: Cerrito (1,085), La Luz (1,102). El otro es Miramar.