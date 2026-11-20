Cerro Largo consumó este viernes su descenso a la Segunda división profesional sin siquiera salir a la cancha y se dio un hecho insólito: hasta esta fecha, nunca en esta Liga AUF Uruguaya habían estado en los clubes que podían descender.

Tras haber caído el jueves por 3-0 ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo -encuentro en el que el conjunto mirasol se aseguró la Tabla Anual- , el elenco arachán quedó a merced de los resultados de sus rivales directos en la última fecha del Torneo Clausura y el desenlace fue el peor posible para sus aspiraciones.

Con la calculadora en mano y siguiendo las acciones a distancia, Cerro Largo recibió dos golpes simultáneos que sellaron su suerte en la máxima categoría.

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Al mismo tiempo, en el Parque Franzini, Wanderers redondeó una gran actuación para vencer también por 2-0 a Liverpool, flamante campeón del Torneo Clausura.

La combinación de ambos triunfos dejó sin margen matemático a Cerro Largo, que de esta manera pierde la categoría y acompañará a Progreso y Danubio -ya descendidos con anterioridad- en el camino hacia la Segunda división profesional para la próxima temporada.

Así quedó la tabla del descenso: