Un hombre de 27 años fue detenido en la noche del jueves en Montevideo por llevar un revólver calibre 22 oculto en un paquete de yerba dentro de su mochila, además de 83 municiones, en un inusual procedimiento.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El hallazgo se produjo cuando efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional IV lo detuvieron para una identificación de rutina mientras se desplazaba en motocicleta cerca de las 22:45 horas.

Según informaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, el propio detenido alertó a los agentes sobre la presencia del arma de fuego. Al revisar la mochila, los policías encontraron el revólver envuelto en ropa y escondido de forma inusual.

Operativo policial en la capital del país Junto al arma de fuego, que fue incautada junto con la motocicleta, se hallaron siete municiones en el mismo paquete de yerba. Adicionalmente, se encontró una bolsa que contenía otras 76 municiones, sumando un total de 83 proyectiles. El hombre, que no poseía antecedentes penales, fue trasladado a un centro de salud para un examen médico previo a su ingreso a dependencia policial.