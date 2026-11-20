Liverpool y Wanderers se despiden del Torneo Clausura este viernes en un partido trascendente, para ambos equipos. El negriazul, flamante campeón del certamen, busca un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores, en tanto que los bohemios, luchan para no descender.
Liverpool vs Wanderers EN VIVO por el Torneo Clausura: el bohemio busca no descender ante el campeón que va por la Copa Libertadores
El equipo de Matías Corujo espera zafar de la Segunda división profesional contra un rival de cuidado