Gastón Martirena , el futbolista de Nacional , protagonizó un gran gesto al donar un hogar modular a la familia de un niño que es atendido en la Fundación Pérez Scremini , en una gestión junto a Cireneos , la asociación civil que encabeza el cura Juan Andrés “Gordo” Verde y que lleva adelante la campaña “Rancho Cero”.

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La iniciativa del jugador tricolor fue destacada por ambas entidades en sus respectivas redes.

“Gracias a Martirena y su familia, Andrew empieza una nueva etapa en un nuevo hogar”, señalaron. “Junto a Cireneos entregamos un hogar modular a Andrew, un Valiente de 8 años, y a su familia”.

Además, explicaron la historia familiar que movilizó al futbolista a llevar adelante su acción solidaria.

El gran gesto del jugador de Nacional Gastón Martirena

“Esta historia tiene un significado muy especial: años atrás, el hermano de Gastón atravesó su tratamiento en nuestra Fundación, y en ese camino su familia también recibió apoyo para mejorar su vivienda”, indicaron desde la Pérez Scremini.

“Hoy, con su hermano curado y presente en la entrega, eligieron devolver lo que recibieron para que otro Valiente y su familia tengan un hogar propio”.

Juan Andrés “Gordo” Verde junto a Andrew en la entrega del hogar modular que gestionó Gastón Martirena

“Muchas gracias a Gastón y su familia, y a Cireneos, por hacerlo posible”, destacaron.

La Fundación Pérez Scremini trabaja por la cura del cáncer en niños y adolescentes del Uruguay.

Cireneos es una asociación civil que lleva adelante el proyecto Rancho Cero, que "brinda hogares modulares seguros y funcionales a familias que viven en emergencia habitacional. Cada caso se trabaja junto a una organización social local, que conoce la realidad de la familia, acompaña el proceso y realiza el seguimiento posterior".