Boca Juniors y Atlético Mineiro chocan este sábado 21 de noviembre en el marco de la final de la Copa Sudamericana , en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en donde ambos equipos llegan en situaciones futbolísticas distintas.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega en un gran momento: hace dos semanas se consagró campeón de liga del fútbol argentino al ganar la tabla anual , clasificó a la final de la Copa Argentina donde enfrentará a Platense y está en octavos de final del Torneo Clausura , instancia en la que enfrentará a Independiente Rivadavia.

Con mucha convocatoria del público Xeneize en Colombia, Boca buscará romper una sequía de 19 años sin títulos internacionales , ya que su última conquista de este tipo fue en 2007 cuando venció a Gremio en la final de la Copa Libertadores . Desde allí, perdió las finales en 2012, 2018 y 2023 .

El Vasco aún termina de diagramar el once inicial aunque solo mantiene una sola duda. El equipo formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Aranda o Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel .

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Atlético Mineiro llega en una pésima racha

El equipo brasileño, por su parte, llega a este compromiso con una racha de 7 partidos consecutivos sin ganar y con sed de revancha, ya que fue finalista la edición anterior. Su último triunfo fue el 17 de octubre cuando se impuso por 2-1 ante Coritiba por el Brasileirao.

Desde ahí en adelante, el elenco de Eduardo Domínguez perdió contra Montevideo City Torque (aunque clasificó por resultado global), Flamengo, Cruzeiro, quedó eliminado de la Copa Do Brasil ante Gremio, Botafogo y empató con Mirassol.

Antes de partir rumbo a Barranquilla, la barra de Atlético Mineiro apretó a los jugadores y les dejó un mensaje: ""Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres".

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Atlético Mineiro y dónde verlo en vivo?

La final de la Copa Sudamericana se jugará este sábado 21 de noviembre a las 19:30 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.