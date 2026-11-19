El Atlético Mineiro vive un clima interno muy caldeado con su propia hinchada, al punto que la barra del club fue a apretar a la delegación de jugadores antes viajar a Barranquilla para afrontar la final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors, principalmente al golero Everton quien es uno de los referentes y que los escuchó.

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El equipo brasileño, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, llega a esta final con 7 derrotas consecutivas contando todas las competencias. Su último triunfo fue el 17 de octubre ante Coritiba, y la derrota ante Montevideo City Torque en la revancha de las semifinales (aunque ganó por resultado global) fue la primera de este mal momento.

La amenaza de los hinchas al plantel de Atlético Mineiro Uno de los líderes de la barra tomó la voz de mando y le habló cara a cara a Everton: "Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres", comenzó.