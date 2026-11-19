El campeón de la edición 25 de la Copa Sudamericana , que se definirá este sábado entre Atlético Mineiro y Boca Juniors en Barranquilla , recibirá 10 millones de dólares , mientras que el perdedor obtendrá 2,5 millones , cifras que se suman a la millonaria bolsa que ambos equipos engordaron a lo largo del torneo.

El premio para el ganador supone una cifra récord para esta competición que fue creada el 28 de agosto de 2002.

Se trata del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica y heredero de competiciones ya desaparecidas como la Copa Conmebol, la Copa Mercosur y la Copa Merconorte.

Este año el campeón recibirá 4,5 millones de dólares más de los que obtuvo en 2025 Lanús al conquistar el torneo en Asunción. El subcampeón también verá incrementado su premio, pasando de 2 millones de dólares a 2,5 millones .

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El golazo de atrás del medio de la cancha que le hicieron a Flamengo, que, con Varela figura y De Arrascaeta, remontó y el sábado irá por el título ante Palmeiras

Esta temporada, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) elevó el total de sus premios por participar en esta competencia hasta los 84,67 millones de dólares.

Los equipos obtuvieron 300.000 dólares por participar en la fase de grupos, 500.000 por acceder a los 'playoffs', 600.000 por los octavos, 700.000 por los cuartos y 800.000 por las semifinales, así como 125.000 al mérito deportivo, es decir por cada partido ganado en la fase de grupos.

"Este crecimiento transforma a los clubes en organizaciones más fuertes, con mejor infraestructura, mayor competitividad, calidad en los espectáculos, más audiencia, nuevos patrocinadores y un crecimiento exponencial año tras año", justificó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

La bolsa de los finalistas de la Copa Sudamericana

Al juego definitivo, los brasileños llegan con una bolsa acumulada de más de 3,4 millones de dólares por la campaña que han hecho en la Copa Sudamericana, en la que están compitiendo desde la fase de grupos.

El Galo (Gallo), dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, ha disputado 12 partidos, de los cuales ganó 6, empató 2 y perdió 4.

Boca Juniors, por su parte, llega al torneo con un acumulado de 6,28 millones de dólares, de los cuales consiguió 3,68 millones de dólares por participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores y 2,6 por su campaña en la Sudamericana.

Los jugadores de Boca Juniors celebrando el gol ante River Plate AFP

El club argentino, entrenado por Rodolfo Arruabarrena, fue emparejado en el Grupo D de la Copa Libertadores y no tuvo un buen desempeño en el comienzo.

Con 7 puntos cerró en el tercer lugar de la clasificación por detrás de la Universidad Católica (13) y Cruzeiro (11) y por delante del Barcelona de Guayaquil (3). Por esa razón, el Xeneize cayó a la Copa Sudamericana y empezó su trayectoria en los 'playoffs'.

Desde entonces, el conjunto bonaerense jugó 8 partidos, de los cuales ganó 5, perdió 2 e igualó uno, lo que explica sus ganancias hasta el momento.

A estos beneficios debe sumarse además que el ganador del torneo asegurará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027, por lo que seguirán obteniendo millonarios beneficios por su buen rendimiento.

FUENTE: EFE