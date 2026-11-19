Flamengo , con los uruguayos Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta , quedó apenas a un punto de revalidar el título del Brasileirão tras imponerse este miércoles en casa por 2-1 a Athletico Paranaense y aprovechar la derrota por 2-1 de Palmeiras en su visita a Cruzeiro, en la 35ª jornada del torneo.

Campeón en 2025, el Mengão tiene seis unidades de ventaja sobre el Palmeiras cuando quedan nueve aún en juego, por lo que podría asegurar el bicampeonato el próximo sábado si gana o empata en su visita al Verdão (16:30 horas).

En un Maracaná lleno, el Athletico Paranaense se adelantó en el marcador con un espectacular gol de Kerwin Vargas en el minuto 11, desde su propio campo.

El colombiano recuperó un balón en la frontal del área, combinó con Bruno Zapelli y antes de pisar el círculo central, mandó un colocado disparo que sorprendió al golero Agustín Rossi.

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No obstante, el Flamengo reaccionó rápidamente con otro colombiano, Jorge Carrascal, quien con un gran remate puso el empate a 1 en el minuto 17 tras gran asistencia de Varela, la séptima en la que va del año.

O lateral Varela destacou a importância da vitória sobre o Athletico-PR, pensando na partida contra o Palmeiras, no fim de semana, que pode garantir o título para o Flamengo.#futebol #flamengo #athleticopr #brasileirao pic.twitter.com/TJjUTjEy4X — ge (@geglobo) November 19, 2026

En el 27, un penal transformado por Jorginho le dio el triunfo al Flamengo, que queda a un paso de alzar el título por segundo año seguido.

"Sabíamos que sería difícil contra un equipo que defiende muy bien, no tuvimos muchas oportunidades pero tampoco nos atacaron mucho", dijo el flamenguista Giorgian De Arrascaeta, quien junto a Varela fueron liberados de la selección uruguaya tras el partido ante Argentina, para estar a la orden de Flamengo.

Sobre la 'final' del sábado contra Palmeiras, De Arrascaeta afirmó que "siempre es difícil" porque "son muy fuertes, muy físicos".

A #AssistênciaDaPartida de hoje é a do Varela pro gol do Carrascal! Quer uma #EstagiStats? É a 13ª do uruguaio com o Manto, a sétima esse ano!



BEM DEMAIS, VARELINHAAAAAAAAAA! pic.twitter.com/rtynAglaLW — Flamengo (@Flamengo) November 19, 2026

Tropiezo letal

Palmeiras, sin poder contar con la mayoría de sus internacionales sudamericanos, y sin el uruguayo Joaquín Piquerez que también fue liberado tras el amistoso ante Argentina y estaba sentido, sucumbió por 2-1 en casa del Cruzeiro, que marcha tercero.

El Verdão, clasificado para disputar la final de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil, se adelantó en la primera jugada de la segunda mitad con un bonito gol del paraguayo Ramón Sosa.

Cruzeiro empató en el 74 con un gran lanzamiento de falta de Matheus Pereira y le dio la vuelta al marcador en el 77, con un gol en propia portería de Khellven tras un córner.

"Es triste, es frustrante, llegar así a la altura decisiva. No es que no confíe en todos los jugadores, pero no tenemos las mismas soluciones", criticó el técnico palmeirense sobre las ausencias de sus internacionales.

Corinthians respira

En la parte baja, el Corinthians de Clarence Seedorf salió de la zona de descenso tras golear por 4-0 en casa al Botafogo, con tres goles de Kaio César (28', 60' y 67') y otro del neerlandés Memphis Depay (34').

Con la victoria, el Timão logra salir provisionalmente fuera de la zona de descenso, al llegar a los 40 puntos, dos más que Internacional y Vitória, que juegan este jueves.

Por su parte, el Botafogo que dirige Tite sigue sin poder certificar la permanencia y es 12º con 42 puntos, cuatro más que el descenso.

Otro grande en apuros es el Gremio de Porto Alegre, que sigue en descenso al no poder pasar del empate a 0 en casa contra el Bahia.

Finalista de la Copa de Brasil, el Gremio es antepenúltimo con 38 puntos, los mismos que Internacional y Vitória.

Con base en AFP