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Palmeiras gestiona con la AUF la liberación anticipada de Joaquín Piquerez tras el clásico con Argentina, tal como arregló Flamengo por De Arrascaeta y Varela

El conjunto paulista pelea palmo a palmo el título del Brasileirao contra los cariocas, por lo que pretende que el lateral no juegue con la selección uruguaya ante República Dominicana

9 de noviembre de 2026 15:36 hs
Joaquín Piquerez en México vs Uruguay

Joaquín Piquerez en México vs Uruguay

El lateral izquierdo Joaquín Piquerez, héroe de Palmeiras tras convertir este domingo el gol decisivo frente a Vasco Da Gama en las semifinales de la Copa Brasil que selló la clasificación a la gran final, se convirtió en el único futbolista del conjunto paulista convocado por el entrenador Diego Forlán para la selección uruguaya para la doble fecha FIFA de noviembre. El combinado celeste tiene por delante dos partidos amistosos: el primero ante Argentina el viernes 13 en La Bombonera y el segundo frente a República Dominicana el martes 17 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, y en ese sentido, el conjunto verde pidió la posibilidad de que su futbolista solo juegue el primero de ellos.

Ante este calendario tan comprimido, la directiva de Palmeiras inició gestiones formales con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con el firme propósito de acordar la liberación anticipada del destacado lateral izquierdo y que solo juegue ante Argentina, según informó este lunes Globoesporte.

El objetivo prioritario de la directiva de la institución paulista es contar con Piquerez para el trascendental compromiso del miércoles 18 de noviembre contra Cruzeiro, correspondiente a la 35ª fecha del Campeonato Brasileño, más conocido como Brasileirao.

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El mismo pedido al que ya accedió Flamengo por De Arrascaeta y Varela

La intención planteada por Palmeiras radica en que Joaquín Piquerez únicamente dispute el clásico del Río de la Plata ante Argentina en La Bombonera y regrese de inmediato a Brasil, quedando al margen de la segunda presentación de la selección uruguaya ante República Dominicana en Maldonado.

Las negociaciones siguen un camino similar al que ya transitó otro de los gigantes del fútbol norteño.

Tal como informó Referí durante jornadas recientes, Flamengo se anticipó con una solicitud idéntica y logró cerrar un acuerdo satisfactorio con la AUF para que Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela queden desconvocados luego del encuentro frente a los albicelestes, En dicha nota, también se informaba que podría suceder lo mismo con Piquerez, lo que finalmente se pidió.

Ambos jugadores del club carioca evitarán el cruce ante los dominicanos para poder alinearse en el certamen local frente a Athletico Paranaense en un duelo fijado también para el 18. Palmeiras busca idéntica concesión para no perder a su figura en la recta final de la temporada, en la que ambos clubes pelean en exclusiva por llevarse el título.

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