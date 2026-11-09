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Piden 22 años de prisión a una figura de Chile que jugó el recordado partido ante Uruguay del episodio Jara-Cavani en la Copa América 2015

La fiscalía chilena lo acusa de delitos sexuales ocurridos a fines de 2024 y el futbolista afronta una realidad muy compleja

9 de noviembre de 2026 13:52 hs
Jorge Valdivia de Chile supera a Álvaro González de Uruguay en la Copa América 2015

Jorge Valdivia de Chile supera a Álvaro González de Uruguay en la Copa América 2015

FOTO: AFP

La Fiscalía de Chile solicitó una condena de 22 años de prisión para el exfutbolista Jorge Valdivia, imputado por dos delitos sexuales ocurridos a fines de 2024. El Ministerio Público requirió 12 años de presidio por un delito de violación y otros 10 años por abuso sexual, tras las denuncias penales radicadas por una tatuadora y por una segunda mujer que denunció haber sido abusada en el departamento del deportista. En la actualidad, el exmediocampista cumple la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Tras filtrarse el requerimiento acusatorio, su abogada defensora, Paula Vial, criticó la difusión en los medios y denunció que se vulneró el principio de presunción de inocencia, advirtiendo que la defensa no accedió oficialmente al escrito ni el Juzgado de Garantía resolvió sobre el mismo.

Valdivia enfrentó a Uruguay la noche del episodio Jara-Cavani en la Copa América 2015

Jorge Valdivia integró la "generación dorada" de la selección de Chile, con la que conquistó las Copas América de 2015 y 2016.

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En el certamen de 2015 fue protagonista del recordado y polémico duelo de cuartos de final frente a la selección uruguaya en el Estadio Nacional de Santiago.

Aquella noche de alta hostilidad quedó marcada por el repudiable episodio entre Gonzalo Jara y Edinson Cavani que desencadenó la expulsión del delantero salteño, y sobre el desenlace del partido, las tarjetas rojas para el lateral Jorge Fucile y el propio director técnico celeste, Óscar Washington Tabárez, en tanto que Valdivia fue amonestado.

Hoy, muy lejos de las canchas, El Mago afronta el escenario judicial más complejo de su vida.

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