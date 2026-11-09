Aduanas alertó por nuevo modo de estafa: ofrecen falsas donaciones en nombre de la institución y cobran el transporte

La Dirección Nacional de Aduanas alertó sobre nuevos intentos de estafa en los que personas ajenas a la institución se hacen pasar por funcionarios y ofrecen donaciones de distintas mercaderías a instituciones y organizaciones. A cambio, solicitan que los destinatarios paguen el transporte de los artículos.

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A través de un comunicado emitido el 6 de noviembre, Aduanas alertó sobre la detección reciente de "nuevos y numerosos casos" de particulares que realizan falsos ofrecimientos invocando de manera indebida el nombre del organismo. Frente a esta situación, la entidad remarcó que "estas propuestas son falsas y no tienen ninguna vinculación con la institución".

Con el fin de evitar estafas, el organismo detalló que su operativa formal de donaciones dista por completo de la metodología empleada por estos individuos. El proceso legítimo sigue diversas instancias institucionales y suele contemplar reuniones directas entre jerarcas de Aduanas y representantes de las organizaciones beneficiarias.

En ese sentido, Aduanas recomendó desconfiar de mensajes o llamadas de números desconocidos y corroborar la autenticidad de cualquier propuesta mediante los canales oficiales. Asimismo, subrayó con énfasis que "en ningún caso" se deben facilitar datos personales o bancarios, ni compartir imágenes o copias de documentos.