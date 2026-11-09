Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Martes:
Mín  15°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / ENGAÑO

Aduanas alertó por nuevo modo de estafa: ofrecen falsas donaciones en nombre de la institución y cobran el transporte

Aduanas advirtió por particulares se hacen pasar por funcionarios para ofrecer mercaderías a instituciones y organizaciones, con el argumento de que deben pagar los costos de traslado

9 de noviembre de 2026 13:48 hs
20241121 Dirección Nacional de Aduanas, edificio.
Foto: Inés Guimaraens

La Dirección Nacional de Aduanas alertó sobre nuevos intentos de estafa en los que personas ajenas a la institución se hacen pasar por funcionarios y ofrecen donaciones de distintas mercaderías a instituciones y organizaciones. A cambio, solicitan que los destinatarios paguen el transporte de los artículos.

A través de un comunicado emitido el 6 de noviembre, Aduanas alertó sobre la detección reciente de "nuevos y numerosos casos" de particulares que realizan falsos ofrecimientos invocando de manera indebida el nombre del organismo. Frente a esta situación, la entidad remarcó que "estas propuestas son falsas y no tienen ninguna vinculación con la institución".

Con el fin de evitar estafas, el organismo detalló que su operativa formal de donaciones dista por completo de la metodología empleada por estos individuos. El proceso legítimo sigue diversas instancias institucionales y suele contemplar reuniones directas entre jerarcas de Aduanas y representantes de las organizaciones beneficiarias.

Más noticias

Llamado laboral de Aduanas: ofrece siete puestos con sueldo de más de $60 mil y no exige experiencia previa

Llamado laboral de Aduanas para gestor con sueldo de más de $60 mil: aquí los requisitos y cómo anotarse

En ese sentido, Aduanas recomendó desconfiar de mensajes o llamadas de números desconocidos y corroborar la autenticidad de cualquier propuesta mediante los canales oficiales. Asimismo, subrayó con énfasis que "en ningún caso" se deben facilitar datos personales o bancarios, ni compartir imágenes o copias de documentos.

Finalmente, la institución exhortó a la ciudadanía a interrumpir cualquier contacto ante maniobras de este estilo y radicar la denuncia de inmediato ante las autoridades competentes, especialmente si los emisarios se presentaron como supuestos funcionarios públicos.

Las más leídas

Un Tesla buscó a su dueño en un shopping de Montevideo de forma autónoma: lo que funcionó y lo que no

Cara a cara: quiénes fueron los políticos que fueron a ver al papa León XIV en Uruguay

Lobraus, el "deudor contumaz" al que ANP le rescindió concesión en el puerto, perdió juicio por US$ 5 millones

El Niño se acerca a su máxima intensidad y podría alcanzar niveles récord, según Metsul: hasta cuándo se extenderá el fenómeno

Temas

Aduanas Dirección Nacional de Aduanas Estafa

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos