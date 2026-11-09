Papa León XIV en Argentina: seguí EN VIVO la histórica visita del pontífice tras su paso por Uruguay

El papa León XIV continúa su histórica gira por Sudamérica con una visita a Argentina , luego de permanecer tres días en Uruguay, donde encabezó celebraciones religiosas multitudinarias y mantuvo encuentros con autoridades políticas y representantes de la sociedad civil.

El pontífice partió este domingo 8 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a Buenos Aires, donde continúa su agenda de actividades pastorales y encuentros oficiales.

Su paso por Argentina constituye una nueva etapa del viaje apostólico, que comenzó el viernes 6 de noviembre en Montevideo y también contempla una visita a Perú.

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La agenda del pontífice incluye actividades religiosas, encuentros institucionales y mensajes dirigidos a los fieles y a la sociedad argentina.

Seguí minuto a minuto las últimas noticias de la visita del papa León XIV a Argentina, con los principales discursos, las imágenes de las celebraciones, las repercusiones políticas y los momentos destacados de su recorrido.

Cómo fue la visita del papa León XIV a Uruguay

Antes de viajar a Argentina, León XIV protagonizó tres jornadas de actividades en Uruguay, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y encabezó celebraciones en Montevideo, Paysandú y Florida.

Entre los momentos más destacados estuvieron la misa ante unas 40.000 personas en Paysandú, su visita a familias de Casavalle, la vigilia en el Estadio Centenario y la celebración religiosa en Florida, frente al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Durante su estadía, el pontífice dejó mensajes sobre la desigualdad, la educación, la inteligencia artificial y la necesidad de superar las divisiones sociales y políticas.

Al despedirlo en el Aeropuerto de Carrasco, Orsi destacó el significado de la visita y afirmó: "Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy".