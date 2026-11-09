Peñarol comienza una semana clave para su futuro y Diego Aguirre volvió a entrenar con Abel Hernández y Matías Arezo en ofensiva

Peñarol retornó desde Solanas el pasado sábado a la tardecita luego de haber quedado concentrado allí durante cinco días en los que el técnico Diego Aguirre trabajó mucho en lo táctico y también en lo anímico, y comenzó este lunes una semana crucial para sus intereses en el año, con la decisión del entrenador de seguir entrenando con Matías Arezo y Abel Hernández en ofensiva.

Este ida y vuelta entre Aguirre y los dos puntas ha sido materia de diferentes partidos.

A lo largo del último semestre, el DT carbonero no fue muy afín a esta fórmula de jugar con doble '9'.

Por ejemplo, en el último partido ante Wanderers, -en el que Peñarol igualó en la hora 1-1 con gol de Luis Angulo-, Aguirre apostó por la titularidad de Abel Hernández.

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Matías Arezo quedó relegado al banco de suplentes, y cuando le dio ingreso en el segundo tiempo, solo mantuvo a ambos en la cancha durante 17 minutos, ya que sacó a Abel, porque no lo convencía el rendimiento de ambos.

Un partido clave

El domingo Peñarol volverá a jugar por el Torneo Clausura luego del parate de este fin de semana que pasó, debido a la presencia del papa León XIV en Uruguay.

Los carboneros visitarán nada menos que a Defensor Sporting en el Parque Franzini en un compromiso que es clave.

El equipo de Diego Aguirre debe conseguir los tres puntos para llegar más tranquilo a la última fecha del Torneo Clausura -en la que recibirá a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo en lo que será su regreso a su escenario luego de la suspensión de cuatro partidos tras los desmanes del clásico del 30 de agosto-, y seguir liderando la Tabla Anual.

Esta tabla es a lo único que aspira Peñarol, ya que quedó sin chances de poder conseguir el Torneo Clausura.

Los entrenamientos de esta semana serán decisivos para un partido de enorme trascendencia, aunque al menos por ahora, Aguirre sigue apostando a lo que entrenó los últimos días en solanas: la dupla Abel Hernández-Matías Arezo.