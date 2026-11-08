Merentiel celebró el título con Boca con su hijo: "Cuando nació este dije: 'Vení con una copa bajo el brazo porque sino te metemos para adentro de nuevo'"; mirá el video

La consagración de Boca Juniors como campeón de la Tabla Anual 2026 tuvo todos los condimentos de una película dramática. Este sábado por la noche en La Bombonera, el equipo xeneize venció 1-0 a Defensa y Justicia con un agónico gol del ecuatoriano Enner Valencia en el último minuto de la adición. Tras el silbatazo final, la euforia se trasladó al césped, donde Miguel Merentiel celebró con la medalla en el pecho y su pequeño hijo en hombros, dejando uno de los momentos más simpáticos y virales de los festejos durante una entrevista.

Con su bebé en andas sobre el cuello, el delantero uruguayo no ocultó su alegría y apeló a su clásico humor al recordar el nacimiento de sus hijos vinculado a los éxitos deportivos.

"Cuando vino la nena en 2022 también salí campeón en Brasil. Y ahora cuando nació este dije: 'Por favor, vení con una copa bajo el brazo porque si no te metemos para adentro de nuevo'", dijo Miguel Merentiel entre risas ante los micrófonos de la transmisión televisiva.

Consultado sobre cómo se porta el nuevo integrante de la familia en medio del estruendo de La Bombonera, el uruguayo contó: "Se porta bien. La verdad que lo disfrutamos mucho, la hermana grande también está creciendo, así que estamos recontentos".

Miguel Merentiel le dedicó unas palabras a Leandro Paredes y lo hizo emocionar: mirá el video

Con un gol agónico de Enner Valencia, Boca Juniors de Miguel Merentiel y Leandro Lozano se consagró campeón de la Tabla Anual de Argentina

Además, expresó el alivio de haber alcanzado la meta: "Lo estaba deseando hace un montón de tiempo, que se me haya dado ahora... estoy refeliz. Es una pasión increíble esto".

Merentiel también valoró la conquista grupal y el desahogo de su compañero de ataque, autor del tanto decisivo, Enner Valencia.

"Estoy feliz por lo grupal, que es lo más importante. Que le haya tocado a Enner marcar en un partido así me pone muy feliz por él, porque viene peleando para estar ahí y siempre aporta lo suyo".

Para cerrar, se refirió al lazo de amistad que mantiene con Leandro Paredes: "Tenemos un vínculo fuerte, pasamos prácticamente juntos, es un genio".

Con la alegría a flor de piel y la familia a cuestas, Merentiel celebró un título inolvidable en su casa.