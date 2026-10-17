Miguel Merentiel volvió a marcar en el triunfo de Boca Juniors frente a Talleres de Córdoba

Boca Juniors mantiene su racha de partidos invicto en el Torneo Clausura argentino y el viernes por la noche obtuvo un triunfo clave en La Bombonera ante Talleres de Córdoba , correspondiente a la fecha 13, con otro gol del uruguayo Miguel Merentiel que sirvió para empatar parcialmente el encuentro.

Merentiel, que ante la ausencia de Leandro Paredes fue el capitán de Boca, alcanzó los 19 goles en el año con el Xeneize contando todas las competencias y el quinto en este Torneo Clausura.

Después de un arranque cuesta arriba y con la necesidad de cambiar la cara tras la derrota en la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, Boca se hizo fuerte ante Talleres, dio vuelta un marcador adverso y se llevó tres puntos claves ante Talleres de Córdoba.

Tras un inicio adverso en el juego debido al golazo de Matías Galarza a los 10 minutos del primer tiempo , el Xeneize se repuso y, siete minutos después, encontró el empate desde los pies de Miguel Merentiel , quien llegó a los 64 goles con Boca y se ubica ahora en el 23° puesto de la tabla histórica de goleadores del club.

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Lautaro Blanco robó muy bien en campo rival y en la puerta del área grande y asistió a Miguel Merentiel que estaba a su izquierda y en total libertad luego de que la defensa haya quedado expuesta. El uruguayo, de primera, abrió su pie derecho y colocó la pelota junto al segundo palo con un disparo rasante.

Miguel Merentiel celebrando su gol ante Talleres AFP

Ya en el segundo tiempo, cuando el reloj apenas marcaba tres minutos, Leonel Flores refrendó su gran momento y, luego de una jugada personal y de amagar con el cuerpo, remató al segundo poste y venció a Ezequiel Unsaín para marcar el 2-1 que sería definitivo.

De esta manera, Boca Juniors se encuentra momentáneamente primero en soledad en la tabla anual a la espera de los demás partidos, y por el momento sería el campeón de liga. A su vez, marcha segundo en su zona en el Torneo Clausura y llega en alzas a la revancha frente a Vasco da Gama el próximo martes por Copa Sudamericana.