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Diego Forlán citó a 34 jugadores para la selección uruguaya sub 20 rumbo al Campeonato Sudamericano; Montevideo City Torque y Peñarol son los que más aportan

El director técnico celeste apunta al torneo continental y comenzará los trabajos la semana que viene

16 de octubre de 2026 17:03 hs
Diego Forlán dirigió su primer partido oficial con la selección uruguaya sub 20

Diego Forlán dirigió su primer partido oficial con la selección uruguaya sub 20

FOTO: @Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo oficial este viernes la lista de 34 futbolistas convocados por el entrenador Diego Forlán para integrar la selección uruguaya sub-20. Los juveniles iniciarán los entrenamientos a partir de la próxima semana en el Complejo Uruguay Celeste, con la mirada puesta en la preparación para el Campeonato Sudamericano de la categoría, certamen que se disputará entre los meses de enero y febrero del próximo año.

Los trabajos se llevarán a cabo entre el 19 y el 21 de octubre, marcando la continuación de un nuevo ciclo de trabajo bajo el mando del entrenador celeste.

La lista de los 34 jugadores celestes

El objetivo principal de este proceso será conformar un plantel competitivo para pelear por los lugares de vanguardia en el Campeonato Sudamericano, cuya sede definitiva aún debe ser confirmada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La nómina presenta una amplia variedad de talentos del medio local, destacando una sólida presencia de las canteras de los equipos de Primera división, con buena cantidad de profesionales de Montevideo City Torque y de Peñarol, que son los que más aportan.

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Con esta citación, el cuerpo técnico busca evaluar el rendimiento físico y táctico del grupo de cara a las siguientes fases de preparación.

Estos son los convocados de la selección uruguaya sub 20 por Diego Forlán:

Jugador Club
Paulo Da Costa Peñarol
Felipe Ortíz Deportivo Maldonado
Emiliano Fleitas Boston River
Ian Colina River Plate
Francisco Sorondo Defensor Sporting
Yury Oyarzo Racing
Samuel Gallo Racing
Facundo Álvez Peñarol
Nahuel López Progreso
Santiago Ricca Nacional
Fernando Formoso Montevideo City Torque
Rodrigo Álvez Peñarol
Lautaro Navarro Defensor Sporting
Ezequiel Amaro Montevideo City Torque
Valentín Rivera Peñarol
Alan Torterolo Defensor Sporting
Julio Daguer Peñarol
Brian Barboza Peñarol
Valentino Würth Montevideo City Torque
Kevin Bitancourt Albion
Tomás Shaw Montevideo City Torque
Facundo Martínez Montevideo City Torque
Leandro Azurez River Plate
Luciano González Nacional
Ahmed Njankouo River Plate
Ignacio Fernández Boston River
Agustín Dos Santos Nacional
Facundo Aristegui Boston River
Tomás Sorensen Albion
Luciano Rodríguez Nacional
Pablo Alcoba Albion
Agustín López Montevideo Wanderers
Rodrigo Martínez Nacional
Benjamín García Montevideo City Torque

Por clubes:

Montevideo City Torque: 7 jugadores (Formoso, Amaro, Würth, Shaw, Martínez, Azurez, García)
 Peñarol: 6 (Da Costa, Álvez F., Álvez R., Rivera, Daguer, Barboza)
 Nacional: 4 (Ricca, González, Dos Santos, Martínez R.)
 River Plate: 4 (Colina, Njankouo, Rodríguez L., Sorensen)
 Defensor Sporting: 3 (Sorondo, Navarro, Torterolo)
 Boston River: 3 (Fleitas, Fernández, Aristegui)
 Albion: 3 (Bitancourt, Alcoba, López A.)
 Racing: 2 (Oyarzo, Gallo)
 Deportivo Maldonado: 1 (Ortíz)
 Progreso: 1 (López N.)

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