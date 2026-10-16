Diego Forlán citó a 34 jugadores para la selección uruguaya sub 20 rumbo al Campeonato Sudamericano; Montevideo City Torque y Peñarol son los que más aportan

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo oficial este viernes la lista de 34 futbolistas convocados por el entrenador Diego Forlán para integrar la selección uruguaya sub-20. Los juveniles iniciarán los entrenamientos a partir de la próxima semana en el Complejo Uruguay Celeste, con la mirada puesta en la preparación para el Campeonato Sudamericano de la categoría, certamen que se disputará entre los meses de enero y febrero del próximo año.
Los trabajos se llevarán a cabo entre el 19 y el 21 de octubre, marcando la continuación de un nuevo ciclo de trabajo bajo el mando del entrenador celeste.
La lista de los 34 jugadores celestes
El objetivo principal de este proceso será conformar un plantel competitivo para pelear por los lugares de vanguardia en el Campeonato Sudamericano, cuya sede definitiva aún debe ser confirmada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
La nómina presenta una amplia variedad de talentos del medio local, destacando una sólida presencia de las canteras de los equipos de Primera división, con buena cantidad de profesionales de Montevideo City Torque y de Peñarol, que son los que más aportan.
Con esta citación, el cuerpo técnico busca evaluar el rendimiento físico y táctico del grupo de cara a las siguientes fases de preparación.
Estos son los convocados de la selección uruguaya sub 20 por Diego Forlán:
|Jugador
|Club
|Paulo Da Costa
|Peñarol
| Felipe Ortíz
|Deportivo Maldonado
| Emiliano Fleitas
|Boston River
| Ian Colina
|River Plate
| Francisco Sorondo
|Defensor Sporting
| Yury Oyarzo
|Racing
| Samuel Gallo
|Racing
| Facundo Álvez
|Peñarol
| Nahuel López
|Progreso
| Santiago Ricca
|Nacional
| Fernando Formoso
|Montevideo City Torque
| Rodrigo Álvez
|Peñarol
| Lautaro Navarro
|Defensor Sporting
| Ezequiel Amaro
|Montevideo City Torque
| Valentín Rivera
|Peñarol
| Alan Torterolo
|Defensor Sporting
| Julio Daguer
|Peñarol
| Brian Barboza
|Peñarol
| Valentino Würth
|Montevideo City Torque
| Kevin Bitancourt
|Albion
| Tomás Shaw
|Montevideo City Torque
| Facundo Martínez
|Montevideo City Torque
| Leandro Azurez
|River Plate
| Luciano González
|Nacional
| Ahmed Njankouo
|River Plate
| Ignacio Fernández
|Boston River
| Agustín Dos Santos
|Nacional
| Facundo Aristegui
|Boston River
| Tomás Sorensen
|Albion
| Luciano Rodríguez
|Nacional
| Pablo Alcoba
|Albion
| Agustín López
|Montevideo Wanderers
| Rodrigo Martínez
|Nacional
| Benjamín García
|Montevideo City Torque
Por clubes:
Montevideo City Torque: 7 jugadores (Formoso, Amaro, Würth, Shaw, Martínez, Azurez, García)
Peñarol: 6 (Da Costa, Álvez F., Álvez R., Rivera, Daguer, Barboza)
Nacional: 4 (Ricca, González, Dos Santos, Martínez R.)
River Plate: 4 (Colina, Njankouo, Rodríguez L., Sorensen)
Defensor Sporting: 3 (Sorondo, Navarro, Torterolo)
Boston River: 3 (Fleitas, Fernández, Aristegui)
Albion: 3 (Bitancourt, Alcoba, López A.)
Racing: 2 (Oyarzo, Gallo)
Deportivo Maldonado: 1 (Ortíz)
Progreso: 1 (López N.)