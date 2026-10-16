Diego Forlán citó a 34 jugadores para la selección uruguaya sub 20 rumbo al Campeonato Sudamericano; Montevideo City Torque y Peñarol son los que más aportan

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo oficial este viernes la lista de 34 futbolistas convocados por el entrenador Diego Forlán para integrar la selección uruguaya sub-20. Los juveniles iniciarán los entrenamientos a partir de la próxima semana en el Complejo Uruguay Celeste, con la mirada puesta en la preparación para el Campeonato Sudamericano de la categoría, certamen que se disputará entre los meses de enero y febrero del próximo año.

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Los trabajos se llevarán a cabo entre el 19 y el 21 de octubre, marcando la continuación de un nuevo ciclo de trabajo bajo el mando del entrenador celeste.

La lista de los 34 jugadores celestes El objetivo principal de este proceso será conformar un plantel competitivo para pelear por los lugares de vanguardia en el Campeonato Sudamericano, cuya sede definitiva aún debe ser confirmada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La nómina presenta una amplia variedad de talentos del medio local, destacando una sólida presencia de las canteras de los equipos de Primera división, con buena cantidad de profesionales de Montevideo City Torque y de Peñarol, que son los que más aportan.