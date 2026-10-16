Evaristo González expuso a Ignacio Ruglio tras su contradicción sobre los puestos de venta de merchandising de la barra de Peñarol en el Campeón del Siglo

La interna política en Peñarol sube de temperatura a medida que se aproximan las elecciones de diciembre. En las últimas horas, el candidato a la presidencia Evaristo González cruzó duramente al actual mandamás carbonero, Ignacio Ruglio, exponiendo una evidente contradicción en sus declaraciones públicas sobre la presencia de puestos de merchandising pertenecientes a la barra en la Tribuna Cataldi del Estadio Campeón del Siglo.

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El conflicto tuvo su origen el pasado 2 de setiembre. En aquella oportunidad, durante una entrevista en El Espectador Deportes, Ruglio rechazó categóricamente cualquier tipo de aval institucional a dicha actividad.

"Por supuesto que no autorizamos los puestos de venta. Pero los vamos sacando de los lugares y se van poniendo en otros", sostuvo firmemente el presidente de la institución aurinegra, desmarcándose de los señalamientos sobre facilidades a los hinchas organizados.

Más allá de esto, el panorama cambió radicalmente este pasado jueves 15. En diálogo con Carve Deportiva, Ignacio Ruglio se refirió al mismo tema con un matiz muy distinto, admitiendo de forma implícita un acuerdo previo que decidió retirar: "Les das la mano y te toman el brazo y cuando te toman el brazo, volvés atrás y se acaban los puestitos. No van a estar más esos puestos", afirmó.

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La marcada diferencia entre ambas posturas no pasó desapercibida en el ambiente político del club.

Evaristo González recurrió a sus redes sociales para señalar el cambio de discurso. Sin emitir ningún comentario ni agregar una sola palabra, el candidato opositor se limitó a publicar un tuit con las capturas de pantalla que contrastan lo dicho por Ruglio en setiembre con sus recientes declaraciones en Carve Deportiva.

El episodio deja en evidencia la tirantez de la contienda electoral de cara a diciembre, donde, si bien Ruglio aún no oficializó si buscará un tercer mandato consecutivo, las fricciones sobre la gestión de la seguridad y el vínculo con la hinchada prometen ser ejes centrales del debate.

Aquí se puede ver el posteo de Evaristo González: