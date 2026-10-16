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Peñarol se viste de rosa: compromiso y concientización frente a Liverpool por el Torneo Clausura

Los carboneros cambian su indumentaria este domingo en un partido crucial del certamen y de la Tabla Anual

16 de octubre de 2026 12:56 hs
Peñarol se suma a la concientización del Octubre Rosa, por la lucha contra el cáncer de mama

Peñarol se suma a la concientización del Octubre Rosa, por la lucha contra el cáncer de mama

Siguiendo el gesto reciente de la selección uruguaya en su victoria por goleada 6-1 ante India de hace unos días por la fecha FIFA de setiembre-octubre, Peñarol sumará este domingo una iniciativa especial en la fecha 11 del Torneo Clausura. En un duelo clave ante Liverpool en el Parque Viera, los futbolistas aurinegros saldrán al campo de juego luciendo su camiseta alternativa amarilla con un detalle distintivo: los números serán de color rosa, en el marco del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La institución hizo oficial esta acción mediante un mensaje en sus redes sociales bajo la consigna "Octubre rosa. Por una causa que nos une", acompañado de un afiche institucional que enfatiza el compromiso del club.

De las medias rosadas de Uruguay a los números de Peñarol

La selección uruguaya jugó ante India con medias rosadas por primera vez en toda su rica historia, y lo hizo justamente por esta misma causa.

Ahora, Peñarol lo hará con números de color rosa para concientizar a todos de una enfermedad complicada.

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Desde el club realizaron un afiche que dice: "EN EL MES INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. El compromiso también estará presente en nuestra camiseta y nuestros corazones. Además, todo el material gráfico que compartiremos en redes sociales acompañará esta causa, llevando un mensaje de concientización, prevención y apoyo".

Con esta propuesta gráfica y deportiva, el conjunto carbonero busca visibilizar la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz, utilizando la enorme repercusión del fútbol para hacer llegar un mensaje solidario a toda la sociedad.

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