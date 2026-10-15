Uruguay vs Argentina se enfrentan en noviembre en el primer partido tras el retiro de Messi; el último amistoso lo igualó el 10 en la hora; mirá el video

La selección uruguaya de Diego Forlán confirmó que jugará ante Argentina el próximo viernes 13 de noviembre en La Bombonera por la fecha FIFA, en lo que será una nueva edición del clásico del Río de la Plata.

A su vez, ya pensando en dicho partido, el técnico Lionel Scaloni puede perder a un futbolista muy importante en ofensiva, luego de la lesión que sufrió Lautaro Martínez defendiendo a Inter de Milán por la Champions League.

Se trata del primer partido que jugará la selección argentina luego de lo que fue el retiro de Lionel Messi en la goleada por 3-0 ante Benín.

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Uruguay vs Argentina es el partido más jugado en la historia del fútbol mundial entre selecciones: con este jugarán su encuentro 197, superando por lejos al clásico más antiguo que es Inglaterra vs Escocia, que se miden desde 1872, que se enfrentaron en 116 ocasiones.

El último amistoso entre Uruguay y Argentina se jugó hace siete años

La última vez que la selección uruguaya enfrentó a Argentina en un clásico de forma amistosa, fue hace siete años, el 18 de noviembre de 2019 y empataron 2-2, con un gol de Lionel Messi en la hora.

Ese encuentro se disputó en el estadio New Bloomfield, en Tel Aviv, Israel.

Uruguay, entonces dirigido por el Maestro Óscar Tabárez, formó con Martín Campaña; Martín Cáceres, Sebastián Coates, Diego Godín, Matías Viña; Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde, Brian Lozano; Edinson Cavani y Luis Suárez.

Coates se lesionó enseguida y dio ingreso a Giovanni González, y luego, en el segundo tiempo ingresaron Diego Laxalt, Rodrigo Bentancur y Brian Rodríguez.

Uruguay ganaba 2-1 con goles de Edinson Cavani y de Luis Suárez, en tanto había empatado transitoriamente Sergio "Kun" Agüero. Pero en la hora, en el minuto 90+1', Lionel Messi igualó de penal.

A Argentina ya lo dirigía Lionel Scaloni, quien se había hecho cargo de su puesto el 7 de setiembre de 2018 en una goleada 3-0 contra Guatemala en un amistoso de fecha FIFA. Entre los titulares jugó Germán Pezzella -hoy en Peñarol y que le hizo falta a Suárez para el segundo en un golazo de tiro libre- y varios de los que serían campeones del mundo en el Mundial Qatar 2022.

Aquí se pueden ver las principales incidencias de aquel clásico:

Por su parte, la última vez que se disputó este clásico de manera amistosa, pero en suelo argentino -como sucederá ahora- fue el 16 de julio de 2003 para la inauguración del Estadio Único de La Plata y también había terminado 2-2.

Diego Milito anotó los dos goles de los locales -con Marcelo Bielsa como técnico-, en tanto que Javier Chevantón y Gabriel Milito -hermano de Diego- en contra, fueron las anotaciones para los celestes que aquella noche jugaron de rojo, dirigidos por Juan Ramón Carrasco.