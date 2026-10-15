Complicación para Lionel Scaloni en la selección argentina: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular previo al partido con Uruguay en La Bombonera

La selección argentina encendió las alarmas de cara a los compromisos internacionales de noviembre. Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo durante el último encuentro de Inter de Milán por la Champions League, según confirmó el parte médico de la institución italiana. Si bien el club no especificó los tiempos exactos de recuperación, las estimaciones médicas ubican su baja entre tres semanas y un mes, lo que deja en serio riesgo su presencia en la próxima ventana FIFA en la que se jugará un partido contra la selección uruguaya de Diego Forlán.

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Esta complicación física para Lautaro Martínez y capitán de Inter de Milán genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

El atacante puede perderse varios encuentros decisivos de la Serie A y la Champions League, llegando al parate internacional con muy poco margen de rodaje o directamente en etapa de rehabilitación.

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En paralelo a las novedades en el aspecto sanitario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja intensamente en la logística del calendario.

Según informó Referí, se llegó a un acuerdo tras gestiones de la AUF para que el seleccionado albiceleste reciba a Uruguay el próximo 13 de noviembre en La Bombonera.

Con la mira puesta en un nuevo e histórico clásico del Río de la Plata, Argentina sigue detalladamente la evolución del goleador para determinar si podrá estar a disposición en el mítico escenario xeneize.