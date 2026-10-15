La selección argentina encendió las alarmas de cara a los compromisos internacionales de noviembre. Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo durante el último encuentro de Inter de Milán por la Champions League, según confirmó el parte médico de la institución italiana. Si bien el club no especificó los tiempos exactos de recuperación, las estimaciones médicas ubican su baja entre tres semanas y un mes, lo que deja en serio riesgo su presencia en la próxima ventana FIFA en la que se jugará un partido contra la selección uruguaya de Diego Forlán.
Complicación para Lionel Scaloni en la selección argentina: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular previo al partido con Uruguay en La Bombonera
La AUF logró con sus gestiones que se lleve a cabo un nuevo clásico del Río de la Plata, mientras una de las principales figuras de la ofensiva del rival se lesionó y tiene para algunas semanas