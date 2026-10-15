Argentina vs Uruguay: la AUF gestiona un nuevo clásico del Río de la Plata para la selección de Diego Forlán en noviembre; los detalles que se manejan

La selección uruguaya de Diego Forlán puede jugar un amistoso de visitante ante Argentina en la próxima Fecha FIFA del mes de noviembre, en la que ambos combinados por el momento no tienen rivales confirmados.

Según supo Referí este jueves, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) gestiona con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la concreción de una nueva edición del clásico del Río de la Plata.

Quien está a cargo de los contactos es el presidente del AUF, Ignacio Alonso , agregaron fuentes cercanas al combinado celeste.

Medios del país argentino también reportaron sobre el posible amistoso que gestionan ambas asociaciones.

Lo que cambió de Marcelo Bielsa a Diego Forlán en el complejo deportivo de la selección uruguaya: "Yo soy yo"

La selección uruguaya de Diego Forlán aún no tiene rivales para noviembre, lo negocia una empresa española y los jugadores reciben los beneficios de un partido

En ese sentido, en un primer momento se informó que el amistoso iba a ser en el Estadio Único de La Plata.

Pero luego tomaron fuerzas versiones de que se jugará en La Bombonera, el mítico escenario de Boca Juniors donde en 2023 se enfrentaron por las Eliminatorias para el Mundial 2026, debido a que el estadio de La Plata está en proceso de resembrado de su campo de juego.

Con respecto a la fecha del partido, medios argentinos manejaron las del 16 o 17 de noviembre, aunque podría adelantarse y ser el viernes 13.

De confirmarse el encuentro, tendrá la particularidad de que será el primero que juegue Argentina sin Lionel Messi, quien se retiró de la albiceleste en el último amistoso ante Benín días atrás.

AFP

¿Posible revancha en Montevideo?

Medios argentinos también reportaron que la Fecha FIFA podría tener una revancha en el Estadio Centenario de Montevideo.

Además, manejan la posibilidad, en caso de que no se dé el segundo encuentro ante la celeste, de que el equipo de Lionel Scaloni juegue ante Costa Rica.