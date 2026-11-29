Tras alcanzar una nueva gloria continental al derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata este sábado en Montevideo, el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, protagonizó un gesto que trascendió por completo lo futbolístico. En la madrugada de este domingo, apenas aterrizado el vuelo que llevó al plantel campeón desde Uruguay, el técnico portugués decidió desprenderse de su medalla de campeón de la Copa Libertadores para regalársela a Nickollas Grecco.

Nickollas es el célebre hincha no vidente del verdao cuya historia de amor incondicional por el club recorrió el planeta hace algunos años.

Fanático inseparable, asiste a todos los partidos del equipo paulista acompañado por su madre, Silvia, quien se encarga de narrarle al oído cada jugada y cada emoción que ocurre dentro del campo de juego.

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Con el trofeo todavía fresco tras la consagración en el Estadio Centenario, el técnico de Palmeiras no dudó en colgarle al cuello la presea dorada que acababa de conquistar por haber ganado una vez más la Copa Libertadores, premiando la fidelidad y el ejemplo de superación que representa el hincha para toda la institución.

La escena, registrada en video y difundida rápidamente en redes sociales, generó una ola de reconocimiento hacia el entrenador, quien coronó la conquista de América con un acto de enorme sensibilidad humana que quedará guardado en la memoria de los hinchas de Palmeiras.