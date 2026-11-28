Alexander "Cacique" Medina vivió de una manera muy especial la final de la Copa Libertadores entre su equipo, Estudiantes de La Plata, y Palmeiras de Brasil que se jugó este sábado en el Estadio Centenario ante un marco imponente de público, y que ganó el conjunto brasileño por 1-0.

Justamente los hinchas pincharratas fueron los que más colmaron el máximo escenario del fútbol de Uruguay con la expectativa a mil para ganar la quinta copa en su historial, que esta vez se les negó.

El Cacique comenzó con emoción ya que cuando emitieron la música para cantar el himno uruguayo, por momentos lo hizo con sus ojos cerrados.

Ya en el partido, lo vivió de manera muy intensa y siempre parado. No se sentó nunca y se movió para todos lados.

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Los aciertos y los errores del Cacique Medina

Uno de sus aciertos fue colocar al joven Benedetti en la marca del argentino Agustín Giay -recientemente citado a la selección argentina- que subía constantemente como lateral-volante.

Guido Carrillo contra Alexander Barboza en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes Foto: AFP

Estudiantes comenzó con una línea de cinco muy compacta y clara en la final. Eso llevó a que faltara conexión con los delanteros, complicidad entre los futbolistas, algo que también sucedió con Palmeiras en un primer tiempo que fue malo.

En ese período, el Cacique cambió las marcas en la zona defensiva, sobre todo, luego de la primera amarilla del partido que recibió el zaguero Leandro González Pírez, y fue Núñez a la marca del delantero Ramón Sosa de Palmeiras, y eso le salió bien al equipo.

Si bien el conjunto brasileño fue más en los primeros 45 minutos, una de las virtudes que tuvo Estudiantes fue saber controlarlo, manejar los tiempos con la marca, algo que no es sencillo y mucho menos contra rivales de estas características. No obstante, como contrapartida, atacó muy poco.

Ramón Sosa contra Leandro González Pírez en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes Foto: AFP

Entonces esa función de neutralizar al rival, al Cacique Medina le salió bien.

Pero todo tiene un precio cuando se defiende mucho. La parte ofensiva se descontroló y la pelota no le llegaba nunca a esa zona. Incluso cuando la tomaba Guido Carrillo estaba muy solo, sin compañía y ese fue un error del DT.

Solo a partir del gol de Palmeiras para el 1-0 al inicio del complemento fue que Estudiantes tuvo un poco más de hegemonía con sus llegadas y el propio Carrillo tuvo el empate con una chilena, que le sacó notablemente el arquero rival Carlos Gabriel.

La chilena de Guido Carrillo que atajó Carlos Miguel Foto: AFP

Al sentirse herido por ese gol en contra recibido, allí apareció por momentos el control del balón y un par de llegadas, que para lo que había sido hasta allí la final, era mucho para el pincharrata.

El equipo se sostuvo desde el entusiasmo con un notable centro al segundo palo del uruguayo Tiago Palacios hacia Edwuin Cetré -quien había ingresado a los pocos minutos del segundo tiempo-, y un cabezazo que tapó muy bien Carlos Gabriel. Eso sucedió luego de unas palabras del Cacique Medina en la segunda pausa de rehidratación.

Guido Carrillo escupe agua en la pausa de hidratación de Estudiantes Foto: AFP

Medina se equivocó al no arriesgar más y seguir con tres centrales en el fondo, cuando ya se le iba el tiempo. Tuvo todo para hacerlo y la obligación de haberlo hecho, pero no lo hizo.

Ese fue su pecado, la falta de ambición, y más en un encuentro de estas características. Enfrente, Palmeiras es un equipo con tanta mística como Estudiantes, y finalmente se llevó una victoria muy ajustada, pero también justa, porque fue el que más quiso.