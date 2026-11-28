La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines ( FOICA ) se declaró en conflicto y anunció un paquete de medidas que se activarán desde el inicio de este lunes 30 de noviembre , como consecuencia de lo que el sindicato define como un estancamiento de la negociación colectiva en el marco de los Consejos de Salarios .

La decisión, adoptada en el Plenario Nacional de la FOICA, establece que desde este lunes no se faenará ningún animal que sea remitido a las plantas frigoríficas desde corrales de engorde, quedando exceptuados los vacunos que sean destinados a la faena con el rito Kosher (sin alterar el volumen que se venía sacrificando de ese modo).

Otra medida sindical anunciada es un paro general, de 24 horas, programado para el martes 8 de diciembre y, a la vez, una concentración de trabajadores del sector frente al Frigorífico Carrasco, con posterior movilización hacia las Cámaras Empresariales.

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También la FOICA determinó que desde este lunes 30 en las plantas que no tengan faenas, pero donde se realizan actividades vinculadas, habrá medidas de carácter sorpresivo.

Se advierte, además, que no se descarta suspender las actividades cuando se realicen visitas internacionales, aludiendo a auditorías sanitarias programadas por mercados que son abastecidos con carnes desde Uruguay.

"A pesar de la voluntad de diálogo permanente demostrada por nuestra organización en cada instancia tripartita, las cámaras empresariales mantienen una postura intransigente, limitando la negociación a presentar como máximo ajustes por debajo del salario mínimo", argumentó la FOICA.

Agregó, en el documento que se puede ver a continuación, que "la negativa del sector empresarial que garantice mejores condiciones de trabajo, desconoce el esfuerzo diario de quienes sostienen la producción nacional en una industria clave para la economía del país".

El comunicado de la FOICA