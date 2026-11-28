La rentabilidad del rubro ovino se destaca en el último año, incluso en un contexto inmejorable para la ganadería y la carne vacuna , según reflejaron los informes del ejercicio 2025-26 tanto de las Carpetas Verdes como de los productores CREA .

Este empuje, con los máximos precios de la historia y en suba para la carne y los corderos, además del pico más alto en siete años para la lana, fue destacado en la Jornada del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) de este viernes por su presidente, Alfredo Fros.

Como referencias, los precios de la carne ovina subieron 30% y superaron a la carne vacuna que aumentó 17% en el ejercicio 2025/26 de las Carpetas Verdes que analizó el Plan Agropecuario.

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A su vez, el kilo de cordero a faena aumentó 34% a US$ 5,70 por kilo, un crecimiento mayor al de los terneros y los vacunos gordos. Y en los primeros meses del ejercicio 2026-27 el cordero promedia US$ 6,44 por kilo, con un incremento de 23% frente al mismo periodo del año anterior.

En los establecimientos CREA los resultados de los lanares tuvieron un aporte creciente entre las empresas ganaderas, que aumentaron su ingreso de capital a US$ 214 por hectárea, 39% superior al año anterior.

Récord: US$ 11.359 por tonelada de carne ovina

El precio de exportación de carne ovina volvió a subir y alcanzó un doble récord en la última semana: un promedio mensual de US$ 8.052 por tonelada y un valor semanal de US$ 11.359 por tonelada.

Los embarques fueron modestos, 72 toneladas, en un año de fuerte contracción de los volúmenes exportados del 35%.

El precio de la carne ovina por su parte se acerca a un promedio de U$ 7.000 por tonelada en todo 2026, un 27% superior a 2025 y 56% de incremento en los últimos dos años.

Los mercados que vienen traccionando este mes son Israel –que vuelve a comprar y empujó los valores–, Brasil, la Unión Europea y China, como principales destinos, a los que se suman mercados de Medio Oriente.

Faena semanal con un nuevo máximo

La faena de ovinos se dinamizó y alcanzó un nuevo máximo anual de 25.962 cabezas, con 10 plantas activas y cuatro de ellas faenando más de 2.500 animales.

El total la faena de lanares se ubicó 18% por debajo de la misma semana de 2025.

En las tres primeras semanas de noviembre la faena viene siendo 8,4% menor en la comparación interanual con 69.664 cabezas.

Entre los corderos, sin embargo, la baja es mínima. Solo se redujeron 1,6% respecto a un año atrás. Mientras tanto, la caída de la faena de ovejas por la retención de vientres para reproducción es uno de los datos más salientes del complejo ovino desde mitad de año: junio -65%, julio -48%, agosto -79%, setiembre -57% y octubre -44%.

En lo que va de 2026 se faenaron 115.121 ovejas y eso es 67 mil menos que un año atrás.

La hacienda ovina para faena se mantiene estable, con buena demanda y entradas que se han alargado.

Los corderos se negocian en el eje de US$ 6,57 y las ovejas sobre US$ 5,50 por kilo. Creció la brecha entre cordero y novillo por la baja del gordo a un nivel inédito de unos US$ 0,80, casi 14% más.

Lana cada vez más fina

El diámetro promedio de las lanas que el laboratorio del SUL recoge cada año mostró un promedio de 18,5 micras para las lanas Merino en 2025 tras dos zafras de aceleración del afinamiento.

Entre 2020 y 2023 –cuando la lana “no valía”– el promedio de finura se mantuvo entre 19,3 y 19,4 micras, bajó a 18,9 micras en 2024 y en 2025 alcanzó las 18,5 micras.

En la carrera por producir lanas cada más finas y de mayor valor, la raza Merino lidera con un descenso de 12,3% desde 2011, pasando de 21,1 a 18,5 micras. Las lanas Merino fueron el 63% del total en 2025 en el laboratorio del SUL.

En Merino Dohne el promedio de finura cayó de 21,3 a 20,6 micras entre 2024 y 2025 y en Ideal de 22,2 a 21,7 micras.

Las lanas Corriedale no se quedan atrás, con una reducción de diámetro del 9,3% entre 2011 y 2025, desde 29,1 a 26,4 micras.

“Está ocurriendo un proceso de afinamiento muy bueno, que impulsa los resultados: por lo tanto quizás con este nuevo pico de precios los productores están recogiendo resultados más satisfactorios en que los anteriores”, afirmó José Ignacio Aguerre, técnico del SUL que gestiona el Centro de Innovación y Capacitación Ovina Mario Azzarini (Cicoma).

Mercado lanero: primera suba en seis semanas

La lana subió en el mercado australiano tras seis semanas de baja medida en dólares y cerró la semana en US$ 11,76 con un aumento de 0,6%, favorecida por la baja de la moneda australiana a su menor cotización en 12 meses frente al dólar.

La referencia es 20% superior a la de hace un año, que se ubicaba debajo de US$ 10 por kilo, y parece empezar a alinearse con las expectativas de mayores valores que mantienen los productores en Uruguay, que ha enfriado los negocios por lanas en las últimas semanas.

Esta recuperación no evidencia un fortalecimiento de la demanda y el incremento de oferta en un 10% para la próxima semana pondrá a prueba si la renovada competencia entre los compradores puede sostener la recuperación, más allá de la ayuda proporcionada por las fluctuaciones cambiarias, indicaron analistas australianos.