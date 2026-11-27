La Corte Electoral finalizó este viernes el escrutinio departamental de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) y despejó la principal incógnita que había dejado la votación del pasado domingo: quién representará a los jubilados y pensionistas en el directorio del organismo.

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Estela Ovelar , candidata de la lista 1 y respaldada por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) , obtuvo 145.482 votos y se impuso por apenas 1.630 sufragios ante Renaldo Borriero, candidato de la lista 5 de Hay otro camino, que consiguió 143.852 adhesiones.

De esta manera, la Onajpu conservará la representación de los pasivos en el directorio del BPS, que ocupa desde 1992. Con los 5.738 circuitos escrutados y los votos observados contabilizados , la Corte Electoral también confirmó los triunfos de la lista 15 en el orden de los trabajadores activos y de la lista 25 entre las empresas.

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La ajustada diferencia entre Ovelar y Borriero en el escrutinio primario había dejado abierta la definición del orden de los pasivos . El domingo, Ovelar había obtenido 143.183 votos, frente a los 141.388 de Borriero, una diferencia de 1.795 sufragios.

Con el escrutinio definitivo, la candidata de la Onajpu sumó 2.299 votos a su resultado inicial, mientras que el representante de Hay otro camino incorporó 2.464. Si bien Borriero logró descontar 165 votos de la ventaja de su competidora, no fueron suficientes para revertir el resultado.

En tercer lugar quedó María Ángela Pereira, candidata de la lista 2, con 21.128 votos.

Así evolucionaron los resultados entre el escrutinio primario y el definitivo:

En el orden de los pasivos se contabilizaron 369.703 sufragios sobre un total de 606.619 habilitados, lo que representa una participación del 60,9%, la más baja de los tres órdenes.

Los resultados definitivos de las elecciones del BPS entre los activos

En el orden de los trabajadores activos, la lista 15 obtuvo 460.970 votos y superó por 82.925 sufragios a la lista 11.

La participación en este orden fue del 86,9%.

Los resultados definitivos de las elecciones del BPS entre las empresas

En el orden empresarial, la lista 25 se impuso con 82.270 votos, casi el doble de los obtenidos por la lista 21, que quedó en segundo lugar.

El orden empresarial registró la mayor participación de las elecciones, con un 90% de los habilitados.

En total, según los datos definitivos de la Corte Electoral, se emitieron 1.604.865 votos en los tres órdenes, incluidos 219 votos observados que fueron rechazados.