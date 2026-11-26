A principios de 2026 circuló la información —falsa— de que Salvador de Bahía, en noreste de Brasil, estaba sufriendo una invasión china.

Videos compartidos en redes sociales mostraban la construcción de un complejo de alojamientos que, según la narrativa de la noticia falsa, se estaba levantando para albergar a 10.000 chinos que trabajarían en la recién inaugurada fábrica de BYD.

BYD es el fabricante chino de automóviles que superó a Tesla, de Elon Musk, en 2025, convirtiéndose en el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo.

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La empresa eligió Camaçari, en la región metropolitana de Salvador, para instalar su mayor planta en América Latina.

Aunque parte del proyecto sigue en construcción, la fábrica fue inaugurada en octubre de 2025. En menos de un año, de ella han salido más de 100.000 vehículos —ensamblados a partir de kits importados— que llegaron a concesionarios de todo el país, situando a la marca entre las más vendidas.

Está previsto que la producción made in Brasil comience a finales de 2026. Aun así, la planta ya cuenta con 7.618 empleados directos. De este total, el 6% (457) son extranjeros, según la compañía. La investigación periodística reveló que la gran mayoría son chinos.

Además, hay trabajadores chinos participando en las obras que se están llevando a cabo tanto en el complejo de la fábrica como en los bloques de alojamiento para el personal.

Según los registros de la Policía Federal, desde 2024 se han expedido 2.310 visados ​​de residencia en Camaçari y en la vecina localidad de Lauro de Freitas; la mayoría de ellos son temporales.

"Ellos aman la libertad de Bahía"

En una ciudad de poco más de 300.000 habitantes, la presencia china no es evidente. No existe una zona donde se concentren los recién llegados, una especie de "barrio chino" en Camaçari. Están dispersos entre hoteles y algunos complejos residenciales cerrados.

Tampoco hay una oleada de nuevos restaurantes gestionados por inmigrantes y orientados a su propia comunidad. Muchos empleados de BYD comen en la cantina de la propia fábrica —que cuenta con una sección de platos chinos y otra de recetas brasileñas— o en sus casas.

La percepción predominante es que trabajan mucho y salen poco.

"Nosotros [los brasileños] llegamos a casa, nos damos una ducha, nos tumbamos en el sofá, vemos la televisión... Ellos no; siguen trabajando incluso después de llegar a casa. Son muy reservados", comenta Cássia Cotia, una agente inmobiliaria que vive en un complejo residencial donde más de 60 viviendas están alquiladas a ciudadanos chinos.

Pero las características de este nuevo flujo migratorio se van revelando poco a poco.

En el mercado central de Camaçari —entre plátanos, camarones secos, café y tapioca— dos restaurantes que sirven "yakisoba" (plato popular de la cocina asiática) lucen ahora carteles con ideogramas chinos.

Por su parte, la comunidad local de los Testigos de Jehová ha comenzado recientemente a celebrar sus reuniones en mandarín.

Los "más desenvueltos", como los describe Cássia, se aventuran en los "forrós" (lugares donde se baila el género musical originario del noreste de Brasil) y en otros lugares de la vida nocturna de la ciudad, y no es raro que terminen apareciendo en las redes sociales.

Una escena que se hizo viral recientemente mostraba a una joven enseñándole a un hombre chino a mover las caderas, acompañada por el texto: "China va a adoctrinar a Brasil / Brasil adoctrinando a China".

Durante una visita a la ciudad, el equipo de BBC News Brasil se encontró con un grupo animado que bebía cerveza y comía pizza en una mesa sobre la acera, cerca de la Praça dos 46, uno de los lugares donde los habitantes de la ciudad se reúnen al final del día para pasear, llevar a los niños al parque o comer algo.

"Les encanta esta libertad que hay aquí en Bahía. Aman la calidez humana", destaca Cássia, quien terminó convirtiéndose en amiga y una especie de asistente personal para muchos de sus clientes chinos, ayudándoles a gestionar tareas cotidianas, como pagar facturas o encontrar a un electricista para realizar alguna reparación.

Ellos se comunican a través de WeChat, una especie de WhatsApp chino. Ella envía los mensajes en portugués y ellos los reciben en mandarín.

Vitor Serrano/BBC Brasil La agente inmobiliaria Cássia Cotia trabaja hoy casi exclusivamente con ciudadanos chinos.

La guerra por el liderazgo de los eléctricos

La presencia de BYD en Brasil marca el ascenso de China al liderazgo del mercado automotriz global, y Camaçari es un lugar simbólico de este giro: el sitio donde el fabricante construye su planta en Bahía es el mismo espacio físico que ocupaba una rival estadounidense, Ford, la cual cerró sus puertas en 2021.

Estados Unidos fue la cuna de la primera gran revolución del sector automotriz a principios del siglo XX, cuando Henry Ford introdujo la línea de montaje móvil y posibilitó la producción de automóviles en masa.

Este carácter pionero aseguró el liderazgo del mercado a los estadounidenses, hasta que llegaron competidores europeos y japoneses, quienes también se consolidaron como marcas globales.

Hasta el cambio de siglo —hacia el siglo XXI—, China no tenía ningún protagonismo; sin embargo, aprovechó la profunda transformación que se vislumbraba en el sector —la sustitución de los vehículos de combustión por los eléctricos— como una oportunidad para lanzar su ofensiva.

"A diferencia de todas las demás regiones, China apostó más por la electrificación que el resto del mundo", afirma Rogélio Golfarb, quien fue ejecutivo de Ford en Brasil durante décadas, presidente de la Anfavea (Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores) y que hoy se desempeña como consultor.

"Identificaron la posibilidad de obtener una ventaja competitiva y, para ello, contaron con un programa gubernamental muy bien estructurado que abarcaba desde la educación hasta la investigación y el desarrollo", añade Golfarb.

Vitor Serrano/BBC Brasil Los sutiles indicios del nuevo flujo migratorio aparecen en lugares como el mercado central de Camaçari.

BYD es una de las varias marcas de vehículos eléctricos que se han desarrollado en las últimas dos décadas bajo la lógica particular del capitalismo de Estado chino, con incentivos gubernamentales y una fuerte competencia interna.

Fueron ellas las que llevaron a China a ganar el primer asalto de la carrera global por el dominio del mercado de vehículos eléctricos, con una fórmula basada en cuatro pilares: carácter pionero, enfoque en la generación de innovación —en lugar de la mera copia—, producción a gran escala y verticalización (es decir, la fabricación de casi todo lo necesario para poner un automóvil en la calle).

Se trata de un modelo muy distinto al de los fabricantes tradicionales, que por lo general cuentan con una cadena de proveedores de piezas y componentes.

Esta combinación, según añade Golfarb, dotó a los vehículos eléctricos e híbridos chinos de una enorme competitividad, precisamente en el momento en que Estados Unidos y Europa se cerraban cada vez más a los productos chinos.

Fue entonces cuando la brújula apuntó hacia América Latina, y especialmente hacia Brasil, un país de dimensiones continentales, rico en materias primas utilizadas en las baterías de los automóviles, con abundante energía renovable y un gran mercado de consumo.

"Brasil es hoy el mayor laboratorio chino que existe en el mundo dentro del mercado automotriz. Hay más de 20 marcas presentes aquí", destaca Golfarb.

Además de BYD, han llegado GWM —que adquirió la fábrica de Mercedes en Rio Grande do Sul— y Geely —que estableció una alianza con Renault en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná—, entre otras.

"El nuevo 'auto popular' brasileño ya no es aquel vehículo de combustión; es el auto eléctrico", dice el exejecutivo de Ford.

"El modelo más vendido actualmente es el Dolphin de BYD, que es un vehículo eléctrico. El sueño de los conductores de Uber es tener un auto eléctrico".

Sindicalismo a la china

Dentro de la planta, el ritmo es notablemente más acelerado, según la perspectiva de Júlio Bonfim, presidente del sindicato local de trabajadores metalúrgicos.

"Conocí el caso de Ford, que fabricó 12.000 unidades del modelo Courier mientras capacitaba al personal durante dos años, antes de iniciar la producción a pleno. BYD, en cambio, ya está produciendo; es como cambiar un neumático con el vehículo circulando a 180 kilómetros por hora", ilustra.

Según él, los conflictos laborales han aumentado al mismo ritmo.

"El acoso moral es hoy un problema grave dentro de BYD", afirma Bonfim, añadiendo que se han multiplicado las quejas de empleados que denuncian presión y un trato grosero.

"Por una cuestión cultural —debido a la concepción que se transmite de la cultura china a los líderes brasileños—, estos terminan comportándose como capataces implacables, persiguiendo y acosando laboralmente a los trabajadores", añade.

El Ministerio Público del Trabajo llegó a abrir un procedimiento para investigar las denuncias del sindicato sobre casos de acoso laboral y sexual, pero recientemente lo archivó alegando falta de pruebas.

El equipo de BBC News Brasil intentó durante dos meses obtener autorización para ingresar a la fábrica, pero BYD no permitió la visita. También buscamos hablar con los empleados, pero estos evitan conversar con la prensa por temor a represalias.

En un comunicado, BYD afirmó que "no tolera ninguna forma de acoso, discriminación o conducta que infrinja la ley".

Asimismo, señaló que "mantiene canales internos que permiten realizar denuncias de manera confidencial y anónima, y ​​que aborda con seriedad cada reporte recibido, llevando a cabo investigaciones y adoptando las medidas pertinentes".

Vitor Serrano/BBC BYD no es la única marca china que ha llegado a Brasil.

Al comparar el pasado con el presente, el presidente del sindicato de metalúrgicos recuerda que, durante los primeros años de Ford, también surgieron conflictos —especialmente en torno a la remuneración y las condiciones laborales— y, según él, debido a diversos episodios de xenofobia.

"Creían que nosotros solo sabíamos preparar "acarajé" (buñuelo frito de masa de frijoles cocinado en aceite de palma) y dormir en hamacas; un estereotipo erróneo —muy extendido en las regiones del Sur y el Sudeste— sobre los habitantes del Nordeste, y en particular sobre los bahianos: que son perezosos, que solo saben dormir en hamacas y beber agua de coco", destaca Bonfim.

La ventaja, en aquel entonces, era que Ford llegaba a Bahía tras haber pasado por la experiencia del movimiento sindical estadounidense —el combativo United Auto Workers (UAW)— y del movimiento sindical brasileño en la región del ABC Paulista.

Bonfim relata que, tras una serie de huelgas entre 2004 y 2007, la relación con la empresa mejoró, al igual que las condiciones laborales en la planta.

Ford llegó a producir 250.000 vehículos en su punto máximo, pero tuvo que reducir el ritmo a partir de 2013, cuando la economía comenzó a desacelerarse. La crisis se agravó con la pandemia de COVID-19 y, en 2021, la automotriz decidió cerrar sus puertas, clausurando todas sus fábricas en el país.

Para Bonfim, la situación actual es distinta, debido también a una particularidad de China: un país con un régimen autoritario y sin libertad sindical.

"Es muy difícil para los chinos comprender el movimiento sindical brasileño, porque en China no existen sindicatos. Allí, el gremio es el propio gobierno", afirma.

El sindicato llevó a cabo la primera paralización de actividades en BYD en julio de 2026, durante una asamblea frente a la fábrica. Según él, 2700 trabajadores regresaron a sus hogares en protesta por la notificación recibida por dos dirigentes gremiales.

"Ellos quieren aprender portugués para venir aquí"

El mercado automotriz es solo uno de los canales que han acercado a Brasil a China. En 2025, el país fue el principal destino de las inversiones chinas a nivel mundial, concentrando el 10,9% de los casi 60.000 millones de dólares, según datos del Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC).

Son muchos los factores que hacen que Brasil resulte atractivo para el capital chino, explica Tulio Cariello, director de contenido e investigación del CEBC. El país cuenta con un gran mercado de consumo, está abierto a la inversión extranjera, dispone de abundantes energías limpias —un elemento clave para la industria china, que busca descarbonizarse— y posee mano de obra cualificada.

"He escuchado a empresarios chinos que llegan aquí hablar muy bien de los ingenieros [brasileños] y, en general, del personal técnico", añade.

El aumento de la presencia de empresas chinas también ha impulsado el flujo migratorio hacia el país. Entre 2023 y 2025, el número de permisos de residencia por motivos laborales otorgados a ciudadanos chinos en Brasil se triplicó, pasando de 3.000 a 10.000 el año pasado.

Ante este panorama, crece el interés de los ciudadanos chinos por el portugués brasileño, comenta Alice Oliveira, una científica social que terminó convirtiéndose en profesora de portugués para chinos tras haber formado parte, en 2023, de la primera promoción de estudiantes de mandarín en el Instituto Confucio de Salvador, recién inaugurado por aquel entonces.

La organización promueve la lengua y la cultura chinas y está vinculada al gobierno de China. Ya hay 14 de estos centros repartidos por el país, un síntoma de un movimiento que va más allá de las cifras de inversión y refleja un intento de acercamiento cultural a Brasil.

Vitor Serrano/BBC

El vínculo cada vez más estrecho entre ambos países terminó convirtiéndose en objeto de la disputa ideológica entre la derecha y la izquierda en Brasil, especialmente con la consolidación de China como gran rival de Estados Unidos y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

La noticia falsa sobre 10.000 chinos invadiendo Camaçari tuvo su origen en esta disputa y fue replicado por diversos perfiles en marzo de este año.

"La etapa de alineamiento exclusivo con una superpotencia u otra ha quedado atrás", opina Wendel Henrique Baumgartner, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Bahía (UFBA).

"Debemos tener mucho cuidado para no sustituir la dependencia que teníamos de Europa durante el período colonial —que más tarde pasó a ser una dependencia de Estados Unidos— por una nueva dependencia de China", apunta.

"Creo que debemos actuar de forma muy estratégica y abrir nuestras puertas al mundo", concluye el profesor, añadiendo que hoy el país tiene la capacidad de elegir y que, por tanto, no debería decantarse por un bando u otro.

FUENTE: BBC