Joshua Kimmich , uno de los capitanes del Bayern Múnich , criticó con dureza a los dirigentes del club bávaro por haber presionado a su compañero Jamal Musiala , que sufre un trastorno neurológico .

"Por supuesto, el club siempre está por delante, es más grande que los jugadores, pero no es más grande que el ser humano. Es absolutamente inaceptable e indigno del Bayern ", declaró Kimmich —citado por la agencia alemana SID— el miércoles por la noche al término del partido que el Bayern perdió en Lille en la UEFA Champions League (2-1).

En estas dos últimas semanas, varias personalidades del club como el presidente de honor, Uli Hoeneß , o el presidente del consejo de dirección, Jan-Christian Dreesen, dudaron de la capacidad de Musiala para recuperar algún día su mejor nivel.

El expresidente del consejo de dirección y actual miembro del consejo de supervisión, Karl-Heinz Rummenigge, incluso pareció cuestionar el salario de Musiala , estimado en 25 millones de euros al año: "Si no vuelve a ser el Jamal de antes (...) sinceramente, las condiciones económicas actuales ya no serán justificables", declaró.

Jamal Musiala en el partido entre Bayern Múnich y Colonia del pasado viernes 20 de noviembre

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"Este tipo de asunto jamás debe resolverse en perjuicio de un jugador", insistió Kimmich, quien recordó que el club suele presumir de ser "una familia y de mantenerse unidos".

"Es comprensible que el club esté preocupado, pero lo que no entiendo es la manera de actuar, para mí es totalmente incomprensible", insistió Kimmich.

En agosto, durante la pretemporada, Jamal Musiala había sufrido dos mareos en el transcurso de dos partidos. Tras el segundo, en Heidenheim, había revelado que padecía una "disfunción neurológica" que puede provocar "episodios de ausencia breves y temporales, fácilmente tratables" y que no representan "ningún riesgo adicional para la salud".