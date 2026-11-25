Entradas agotadas , 40.000 extranjeros en Uruguay para asistir a la final única de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata vs Palmeiras , y el Estadio Centenario está listo con sus mejores galas y con un espectáculo de primer nivel, al estilo de los grandes eventos en Estados Unidos y en Europa.

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Este miércoles llegaron a Montevideo las delegaciones de Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

También este miércoles arribó el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez .

El viernes llegará el presidente de FIFA , Gianni Infantino .

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Este jueves se disputará en el Parque Viera el partido de las leyendas de Uruguay y del resto de América a partir de la hora 19.

El fan fest en la rambla, frente al Club de Golf, comenzó a ensalzar la previa de la finalísima del principal torneo de fútbol de Conmebol.

También este viernes se desarrollará el Latam Football Forum, desde la hora 9.30 a las 20, en un evento que reunirá a los grandes actores del fútbol, clubes, exfutbolistas y dirigentes en Kibón. Las entradas están a la venta en redtickets.

Además, el Estadio Centenario termina de aprontarse con 9.000 personas que trabajan para la finalísima.

La Copa Libertadores, el trofeo que distinguirá al campeón, paseó este miércoles por la rambla de Montevideo y permitió que decenas de personas se tomaran fotografías.

Por su parte, el Ministero del Interior desplegará 1.930 policías y definió los accesos y puntos de encuentro para las hinchadas.

La de este sábado será la segunda final que Estudiantes vs Palmeiras jugarán en Montevideo, la primera se disputó en 1968, tiene algunas historias imperdibles, como cuando el niño Francisco "Paco" Casal le ganó un reloj a Bilardo, los regalos que los futbolistas hicieron a niños en el Pereira Rossell y las flores a Artigas, que podés leerlas aquí.

Números de la Copa Libertadores 2026

En esta Libertadores se jugaron 154 partidos con 47 equipos que comenzaron la competición desde la fase previa con 32 que conformaron la fase de grupos.

El torneo repartió US$ 221 millones en premios en sus distintas instancias.

Además de sumar una nueva estrella, el campeón el sábado recibirá US$ 25 millones y el vicecampeón US$ 7 millones.

Para el campeón los premios se incrementan hasta US$ 45 millones, porque el ganador del partido del sábado participará en otras tres competiciones: la Intercontinental de clubes, la próxima Libertadores y la Recopa.

Dónde se concentrarán los hinchas de Estudiantes y Palmeiras

Las dos hinchadas tendrán puntos de encuentro diferentes antes de dirigirse al Estadio Centenario.

Los simpatizantes de Estudiantes de La Plata deberán concentrarse en las Canteras del Parque Rodó, mientras que los de Palmeiras tendrán como punto de referencia el parque Franklin Delano Roosevelt.

Qué se puede ingresar al Estadio Centenario y qué objetos están prohibidos

El Ministerio del Interior difundió una lista de los elementos que estarán permitidos y prohibidos durante el ingreso al estadio.

Se podrá ingresar con:

Carteras, mochilas, riñoneras y bolsos chicos.

Banderas de hasta 2 metros por 1,5 metros, sin mástil.

Elementos de animación autorizados previamente por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Estará prohibido ingresar con: