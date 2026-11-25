Libertadores Experience , la fan fest de la Conmebol en la previa de la final de dicha copa que jugarán Palmeiras vs Estudiantes de La Plata este sábado (17:00 horas) en el Estadio Centenario, abre las puertas este miércoles en la rambla de Montevideo.

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El espacio fue montado en el predio frente al Club de Golf y estará abierto desde este miércoles25 de noviembre al viernes 27, de 16 a 22:00 horas.

“Es el punto de encuentro oficial para vivir una experiencia única antes de la gran final . Un espacio pensado para aficionados de todos los equipos, con actividades, música, gastronomía y mucho más”, destacó la Conmebol sobre esta iniciativa que se realiza en las ciudades sede de las definiciones de sus principales torneos.

Libertadores Experience, la fan fest de la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo

“Un espacio lleno de experiencias para vivir la pasión de la Libertadores en familia y con amigos”, agregaron.

¡Desde el aire! Así se ven Libertadores Experience. Los esperamos del miércoles al viernes para vivir la mejor previa de la Final pic.twitter.com/AU33wOuEio

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Libertadores Experience, la fan fest de la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo Foto: Diego Lafalche/ FocoUy

Dentro de las propuestas habrá actividades de fútbol con juegos, desafíos y activaciones para todos los aficionados.

También habrá música y entretenimiento con shows en vivo y DJs, así como experiencias de patrocinadores con activaciones interactivas, sorpresas y premios.

Libertadores Experience, la fan fest de la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo Foto: Diego Lafalche/ FocoUy

El predio contará con espacios para aficionados zonas de descanso, fotos y encuentro entre hinchadas; más una amplia oferta gastronómica de Uruguay y la región.

Además, habrá contenidos exclusivos de Conmebol como piezas de museo, trofeos, fotos y experiencias inolvidables.

Libertadores Experience, la fan fest de la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo Foto: Diego Lafalche/ FocoUy

La Libertadores Experience es un espacio de acceso gratuito para todos los aficionados en el link https://libertadoresexperience.com/app y algunas actividades especiales pueden requerir registro previo.