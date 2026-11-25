La selección uruguaya sub 17 que dirige Ignacio "Nacho" González sufrió una derrota frente a Francia en su última presentación en el Grupo D y clasificará a la próxima ronda del torneo de FIFA como uno de los mejores terceros.

Será necesario esperar al final de todos los partidos de la primera fase para conocer qué lugar ocupará en el ranking de 32 clasificados. En la primera fase jugaron 48 equipos y solo quedaron eliminados 16 (los cuartos de cada grupo y los cuatro peores terceros).

Lo que es seguro que Uruguay se ubicará entre la posición 25 y 32 a los efectos de los cruces, lugares que ocupan los ocho mejores terceros, y enfrentará a un ganador de grupo . Será una selección ubicada entre la posición 1 y 8 en el ranking de los mejores de la fase de grupos.

Los celestes llegaron a la última fecha con la posibilidad de terminar primeros en el grupo, si le ganaban o empataban con Francia.

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Pudieron ser segundos si Arabia Saudita empataba o perdía con Haití, pero el gol de los árabes que llegó sobre el final del partido lo hizo caer al tercer lugar de la tabla.

Con los resultados de este miércoles, Francia 3-0 Uruguay y Arabia Saudita 1-0 Haití, hubo empate en el primer lugar entre Francia, Arabia y Uruguay en el Grupo D, entonces se definió por los resultados entre los empatados en la primera posición y en ese caso la selección de Nacho González llevó la peor parte:

Uruguay 3-2 Arabia Saudita

Francia 3-0 Uruguay

Arabia Saudita 1-0 Francia

Estos marcadores dejaron este saldo de goles en los partidos entre las tres selecciones:

Francia +2

Arabia Saudita 0

Uruguay -2

Uruguay avanza como mejor tercero y tendrá en la ronda de dieciseisavos de final un cruce con uno de los mejores equipos de la primera fase.

Con los resultados registrados hasta ahora tiene grandes posibilidades de ser el primero, segundo o tercer mejor tercero. En ese caso ocupará la posición 25, 26 o 27 del ranking y enfrentará al sexto, séptimo u octavo con mejor puntaje de la fase de grupos.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial sub 17: