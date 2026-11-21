Luego de participar en la fecha FIFA de noviembre con la selección uruguaya , el centrocampista Lucas Torreira anotó un gol en la victoria 2-1 del Galatasaray contra el Samsunspor por la Super Lig de Turquía, en la que su equipo está puntero.

El tanto de Torreira, que con Uruguay disputó 76 minutos en la victoria 2-1 contra Argentina y no tuvo participación en la goleada 5-0 ante República Dominicana , llegó a los cuatro minutos de juego.

Aleksey Batrakov envió un tiro libre desde el costado derecho al flanco izquierdo del área rival, donde Wilfried Singo la bajó con el muslo para Torreira , quien apareció en el vértice derecho del área chica y sacó una potente volea que decretó el 1-0.

Es el segundo gol de Torreira en esta temporada, en la que además lleva cuatro asistencias en un total de 15 partidos jugados . No convertía desde el 4 de setiembre, en la victoria 3-2 contra el Istanbul Basaksehir por la Super Lig.

¡GOL CHARRÚA EN TURQUÍA! El uruguayo Lucas Torreira apareció por el segundo palo y con esta gran definición, marcó el primer gol del Galatasaray ante Samsunspor. ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/W5FUWPzs8H

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Yunus Akgün amplió la ventaja para el Galatasaray a los 53 minutos, pero Mohamed Bayo recortó diferencias apenas cuatro minutos después para el Samsunspor, que de todas formas no logró la heroica.

Galatasaray es puntero de la Super Lig turca con 31 puntos, obtenidos con 10 victorias, un empate y apenas una derrota. Está seis unidades por encima del Trabzonspor, único club que lo venció hasta el momento, aunque con un partido más.