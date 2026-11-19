Martín Satriano afrontará el partido contra Atlético de Madrid, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga española, con el peso del gol sobre sus espaldas, la condición de máximo realizador de Getafe con tres tantos, casi el 40 por ciento de los ocho que suma el equipo de José Bordalás en doce jornadas, y con la responsabilidad de sostener el ataque de un conjunto con enormes dificultades ofensivas.

El delantero uruguayo, de 25 años, se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas de Getafe , que regresa del parate internacional ubicado en la decimoquinta posición de LaLiga con doce puntos y apenas dos de ventaja sobre el descenso.

Sus tres goles y dos asistencias reflejan su importancia en un equipo que promedia 0,67 tantos por encuentro. Es una producción escasa que condiciona las posibilidades del Getafe, incapaz de marcar a domicilio en sus seis desplazamientos, todos saldados con derrota.

Satriano, sin embargo, ha encontrado en el Coliseum el escenario adecuado para recuperar el protagonismo que perdió durante una trayectoria marcada por las lesiones y los cambios de equipo.

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Llegó al Getafe cedido por el Olympique de Lyon en enero de 2026 y convenció rápidamente a Bordalás. Sus seis goles en dieciocho partidos durante la segunda mitad de la pasada temporada contribuyeron a la permanencia y llevaron al club a ejercer su opción de compra para asegurarse su continuidad hasta 2030.

Ahora, su responsabilidad ha aumentado. Getafe necesita sus goles, pero también su trabajo defensivo, capacidad para disputar balones y sacrificio en posiciones alejadas del área. Esa exigencia explica parte de las dificultades del uruguayo para encontrar situaciones de remate.

Extremo por obligación

Bordalás reconoció públicamente esa contradicción después de la derrota contra el Brighton (0-1) en la Liga Conferencia, cuando volvió a denunciar las carencias de su plantel.

El delantero uruguayo del Getafe Martín Satriano celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido ante Sevilla Foto: EFE

"Satriano ha estado muchas fases jugando en banda y es delantero", explicó el técnico, que lamentó no disponer de extremos naturales y verse obligado a utilizar futbolistas fuera de sus demarcaciones habituales.

La situación convierte al atacante uruguayo en un recurso indispensable. Debe participar en la elaboración, abrir espacios y ayudar a sus compañeros, aunque esas obligaciones lo alejen de la portería, precisamente donde el Getafe más necesita su presencia.

Debut en la era Forlán

Su esfuerzo ha encontrado recompensa internacional. Después de más de cuatro años sin disputar un encuentro con Uruguay, Satriano volvió a vestir la camiseta de su selección el martes frente a República Dominicana, cuando Diego Forlán le concedió los últimos dieciséis minutos del amistoso.

Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Federico Valverde, Martín Satriano y Bruno Damiani Foto: Gastón Britos/Focouy

"Estoy muy agradecido con Diego Forlán, me habló de la posibilidad de jugar por izquierda, algo que también vengo haciendo en mi club", declaró tras el encuentro, el segundo en la selección tras su estreno el 27 de setiembre de 2022 en un amistoso ante Canadá.

Una coincidencia entre las necesidades de sus dos entrenadores que confirma su adaptación a otras funciones, aunque su principal virtud siga siendo la capacidad para desenvolverse cerca del área.

La recuperación de su condición de internacional supone otro reconocimiento para un delantero que comenzó la temporada respaldado por Bordalás. En agosto, cuando todavía no había marcado, el técnico aseguró que estaba convencido de que estrenaría pronto su cuenta goleadora.

El domingo, Satriano tendrá enfrente al Atlético de Diego Simeone, un rival que ha encajado diez tantos en doce jornadas y que pondrá a prueba la escasa producción ofensiva azulona.

El uruguayo regresará al Coliseum después de recuperar su sitio en la selección y con una responsabilidad que no ha disminuido durante el parón. Bordalás necesita que marque, pero también que haga buena parte del trabajo que corresponde a otros futbolistas. Satriano carga con el peso del gol, incluso cuando tiene que jugar lejos de él.

Con base en EFE