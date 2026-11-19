Este jueves comenzará la fecha 15 del Torneo Clausura , última jornada de esta competencia que cerrará el año calendario de la Liga AUF Uruguaya , y definirá tanto los puestos de la Tabla Anual como el último descenso a la Segunda División Profesional.

La fecha se jugará este jueves 19 de noviembre, el viernes 20 y luego cerrará el lunes 23 , debido a que el domingo 22 se realizarán las elecciones del BPS y el Ministerio del Interior no presta sus servicios al fútbol el fin de semana.

Con varias definiciones, se jugarán tres partidos en simultáneo tanto el jueves como el viernes , todos a las 16:30 . En la primera jornada se definirá la Tabla Anual , con los partidos entre Peñarol y Cerro Largo (Campeón del Siglo), Progreso contra Montevideo City Torque (Paladino) y Boston River ante Deportivo Maldonado (Campeones Olímpicos de Florida).

Peñarol necesita ganar para abrochar la Tabla Anual. Si empata o pierde Torque puede alcanzarlo o superarlo, mientras que el Depor necesita ganar y esperar una derrota carbonera para ir a un desempate que definirá quién va a la final de la Liga AUF Uruguaya a esperar a Liverpool o Racing.

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Con partidos definitorios este jueves y viernes, se confirmó la última etapa del Torneo Clausura y la fecha que se maneja para la semifinal de la Liga AUF Uruguay

El viernes se definirá el tercer descenso, en una jornada que también tendrá partidos claves por la Tabla Anual, con varios equipos buscando meterse en la Copa Libertadores, entre ellos Nacional.

Liverpool enfrentará a Wanderers en el Franzini, Cerro recibirá a Nacional en el Tróccoli (sin hinchas tricolores) y Racing jugará contra Central Español en el Roberto. Wanderers, Cerro, Cerro Largo y Central son los equipos que aún pueden bajar a Segunda.

El Clausura culminará el lunes con dos partidos que ya no inciden en ninguna de las tablas: Juventud de Las Piedras recibirá a Defensor Sporting a las 16:30, y Albion y Danubio completarán el torneo a las 19:30 en el Franzini.

Días, horarios, canchas y árbitros de la fecha 15 del Torneo Clausura

Día Hora Partido Cancha Árbitro Asistentes VAR Jueves 19 de noviembre 16:30 Boston River vs Deportivo Maldonado Campeones Olímpicos (Florida) Esteban Guerra Alberto Píriz, Federico Piccardo y Bruno Sacarelo Daniel Fedorczuk y Federico Arman Jueves 19 16:30 Progreso vs Montevideo City Torque Paladino Javier Feres Marcos Rosamen, Carlos Roca y Anahí Fernández Christian Ferreyra y Santiago Fernández Jueves 19 16:30 Peñarol vs Cerro Largo Campeón del Siglo Gustavo Tejera Horacio Ferreiro, Mauricio Hernández y Juan Cianni Diego Dunajec y Héctor Bergaló Viernes 20 16:30 Liverpool vs Wanderers Franzini Hernán Heras Carlos Barreiro, Julián Pérez y Felipe Vikonis Jonathan Fuentes y Richard Trinidad Viernes 20 16:30 Cerro vs Nacional Tróccoli Esteban Ostojich Martín Soppi, Sebastián Schroeder y Eduardo Varela Andrés Cunha y Horacio Ferreiro Viernes 20 16:30 Racing vs Central Español Roberto Javier Burgos Héctor Bergaló, Gustavo Márquez Lisboa y Pablo Silveira Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso Lunes 21 16:30 Juventud de Las Piedras vs Defensor Sporting Parque Artigas Augusto Olmos Nicolás Piaggio, Amador de Prado y Ruben Umpiérrez Daniel Rodríguez y Javier Irazoqui Lunes 21 19:30 Albion vs Danubio Franzini Kevin Fontes Juán Álvarez, Luis Lassaga y Leandro Lasso Diego Riveiro y Santiago Motta

Así están el Torneo Clausura y la Tabla Anual antes del arranque de la fecha 15

Y así está la tabla del descenso: