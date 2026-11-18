Peñarol volverá en la tarde de este miércoles a los entrenamientos en Los Aromos y luego el plantel quedará concentrado de cara al trascendente partido de este jueves a la hora 16.30 ante Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo, que no solo cierra el Torneo Clausura, sino en el que los carboneros buscarán de una vez consolidarse como ganadores de la Tabla Anual. En ese contexto, según informó una fuente del club a Referí, Leonel Jamie volverá a ser titular, luego de que Diego Aguirre lo mantuviera en el banco de suplentes el domingo pasado en el 1-1 contra Defensor Sporting.

Hacía 16 encuentros que el DT carbonero hacía jugar de entrada al juvenil argentino de 20 años, pero contra los violetas, prefirió mantenerlo entre los suplentes hasta los primeros minutos del segundo tiempo.

No obstante, con su ingreso poco y nada cambió el rendimiento del equipo, ya que Jaime sigue muy bajo después de haber sorprendido a todos por sus gambetas y cambio de ritmo en sus primeros compromisos.

Como informó Referí este martes, Diego Aguirre evaluaba la posibilidad de que el extremo pudiera retornar a la titularidad, y eso ahora fue confirmado por la fuente referida.

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Un partido a todo o nada

Peñarol cuenta con la obligación de vencer este jueves a Cerro Largo para quedarse con la Tabla Anual sin depender de terceros, Diego Aguirre afronta una decisión clave en ofensiva: devolverle la titularidad a Leonel Jaime o mantenerlo en el banco.

Finalmente el técnico carbonero se definió por colocar al argentino en un -nuevo- partido clave de un Torneo Clausura que parece no terminar más para los carboneros.

Nahuel Herrera volvió a los entrenamientos con Peñarol tras su lesión en el pie hace un mes

Por otra parte, la misma fuente confirmó que Nahuel Herrera -quien no estuvo ante Defensor Sporting por una lesión- volverá contra los arachanes en la convocatoria y Aguirre es muy factible que lo coloque en el banco de suplentes.

Para recibir a un Cerro Largo que llega urgido por escapar del descenso, Aguirre recuperará a tres futbolistas quienes cumplieron suspensión: el arquero Washington Aguerre, el mediocampista Eric Remedi -pieza clave para reforzar la marca en el medio- y Luis Angulo, habitual pieza de recambio.

Lo que aún no determinó el DT aurinegro es si volverá a jugar con doble '9', con Matías Arezo y Abel Hernández de entrada -como en el encuentro anterior-, aunque es más factible que esta vez solo juegue uno como titular y el otro aguarde en el banco.

Peñarol cuenta las horas para el partido más importante en lo que va del semestre, en el que tiene más que claro que está obligado a ganar para no depender de nadie y llevarse la Tabla Anual.