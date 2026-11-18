Este martes por la noche se disputaron dos partidos por la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , en los que Aguada venció al escolta Biguá y Defensor Sporting superó a Hebraica Macabi.

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El aguatero le ganó 87-77 a Biguá de visitante , en un encuentro que dominó de principio a fin . Los de la avenida San Martín comenzaron fuerte y se llevaron el primer cuarto 23-13 , antes de ampliar a 13 la diferencia en el final del segundo corto para irse al descanso 43-30 arriba .

En el tercer chico el pato de Villa Biarritz nunca se pudo acercar y Aguada llegó al último cuarto con una diferencia de 19 unidades (72-53), momento que aprovechó para rotar el plantel. Allí Biguá maquilló el resultado con un parcial de 24-15.

Santiago Vidal fue la figura del aguatero con 13 puntos y 11 asistencias, mientras que en Biguá destacó Thiago Rodríguez, con 20 tantos y 4 asistencias.

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Con este resultado Aguada quedó séptimo con 10 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y la quita de dos puntos que sufrió a principios de temporada. El equipo de Villa Biarritz mantuvo su segundo lugar con 14 puntos, con seis partidos ganados y dos perdidos.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Defensor Sporting le ganó a Hebraica Macabi

Defensor Sporting quedó cuarto en la LUB tras vencer a Hebraica Foto: Defensor Sporting

También este martes Defensor Sporting venció 86-76 a Hebraica Macabi en cancha de Welcome, donde oficia de local, en un encuentro pendiente de la tercera fecha de la LUB.

El primer cuarto fue parejo y terminó 27-26 a favor del violeta, que luego sacó otros cuatro puntos de ventaja al final del segundo chico para irse al descanso 46-41.

Los macabeos recortaron distancias en el tercer cuarto para llegar a los últimos diez minutos con una mínima ventaja 67-66 para Defensor. Un triple de Martín Trelles dio vuelta el marcador para Hebraica en el arranque del último cuarto, pero Federico Soto le devolvió el favor con otro triple que recuperó la diferencia para el violeta, que de ahí en más fue contundente y abrochó el partido con un parcial de 19-10.

Armani Chaney fue el mejor de Defensor con 26 puntos y 4 asistencias, mientras que en Hebraica resaltó la figura de Jalen Canty, que puso 17 unidades y 11 rebotes.

El violeta trepó al cuarto lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, producto de cinco victorias y dos derrotas. Hebraica está un puesto por debajo con 11 unidades, con cuatro partidos ganados y tres perdidos.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol 14 7 7 0 Biguá 14 8 6 2 Goes 13 7 6 1 Defensor Sporting 12 7 5 2 Hebraica Macabi 11 7 4 3 Urunday Universitario 11 8 3 5 Aguada* 10 8 4 4 Malvín 10 7 3 4 Nacional 9 7 2 5 Unión Atlética 9 8 1 7 Atenas 8 7 1 6 Larrañaga** 6 7 2 5

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos