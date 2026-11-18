El programa Yo Estudio y Trabajo abrió este miércoles 18 de noviembre las inscripciones para su edición 2026 , que ofrecerá más de 700 puestos de trabajo en organismos públicos de más de 60 localidades de Uruguay.

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La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 15 y 24 años que todavía no hayan tenido una primera experiencia laboral formal y busca facilitar su ingreso al mercado de trabajo sin que abandonen sus estudios.

El director nacional de Empleo, Federico Araya, explicó que este año se amplió el rango de edad de los participantes a partir de la reglamentación de la Ley n.° 20.506, de Empleo Integral, con el objetivo de incorporar a jóvenes de mayor edad que aún no hayan accedido a un empleo formal.

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Además de ofrecer una primera experiencia laboral, el programa apunta a que los participantes adquieran competencias que les permitan mejorar sus posibilidades de conseguir trabajo en el futuro.

Según Araya, las evaluaciones realizadas muestran que quienes participan del programa tienen mayores probabilidades de insertarse posteriormente en el mercado laboral formal y acceder a mejores ingresos.

Cómo inscribirse a Yo Estudio y Trabajo 2026

Las inscripciones estarán habilitadas desde el miércoles 18 hasta el miércoles 25 de noviembre, a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Los interesados deberán ingresar al siguiente enlace para postularse.

La selección de los participantes se realizará mediante un sorteo previsto para el martes 1° de diciembre, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Qué organismos ofrecen puestos de trabajo

Para esta edición se incorporaron nuevas instituciones públicas, entre ellas la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Además, otros organismos que ya participaban del programa ampliaron la cantidad de cupos disponibles, especialmente en el interior del país. Es el caso de UTE, que incrementó su oferta de puestos de trabajo fuera de Montevideo.

En total, el programa contará con más de 700 oportunidades laborales distribuidas en más de 60 localidades del país.