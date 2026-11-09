Ashoka y Socialab reunieron a más de 100 jóvenes para reflexionar sobre el futuro del trabajo y el emprendimiento social

Ashoka Cono Sur y Socialab reunieron a más de 100 jóvenes en una jornada dedicada a reflexionar sobre el futuro del trabajo, el emprendimiento social y la innovación en sus comunidades. El encuentro convocó a participantes vinculados con organizaciones sociales, centros educativos, universidades y espacios comunitarios.

La actividad se desarrolló en el marco de Tribu Usina de Impacto , el programa de jóvenes de Ashoka que, desde hace seis años, selecciona y acompaña agentes de cambio en Argentina y que este año llegó por primera vez a Uruguay, en colaboración con Socialab.

Con el apoyo de Citi Foundation , la iniciativa busca acercar a los jóvenes al mundo del emprendimiento social, fortalecer sus habilidades de liderazgo y brindarles herramientas para convertir sus intereses y vocaciones en oportunidades de desarrollo profesional.

La jornada incluyó talleres prácticos sobre liderazgo y competencias para el trabajo, espacios de intercambio con referentes de los sectores público, privado y social, y charlas con emprendedores sociales y Ashoka Fellows.

Uno de los principales espacios fue un panel integrado por Adriana Briozzo, cofundadora de El Abrojo, y Martín Espósito, cofundador de TAGMA y director de Campus de Experiencias. Ambos compartieron sus recorridos, aprendizajes y desafíos al impulsar iniciativas de transformación social, además de responder las inquietudes de los jóvenes.

Durante su intervención, Espósito contó cómo surgió uno de sus proyectos a partir de una inquietud personal y de una idea que, en un principio, parecía difícil de concretar.

"En mi caso, todo empezó por preguntarme cómo quería vivir. Tenía esa inquietud, pero todavía no sabía cómo llevarla a la práctica. Hasta que vi un documental sobre casas autosuficientes y me enamoré de la idea. Entonces nos preguntamos qué pasaría si construyéramos una escuela pública con ese concepto. Parecía una fantasía, pero cinco años después logramos hacerla realidad", relató.

El programa también propició una mesa de diálogo sobre los desafíos y las oportunidades que presenta el mundo del trabajo para las nuevas generaciones. Participaron Fabián Roizen, gerente de Territorio y Bienestar Digital en Ceibal, y Macarena López, directora ejecutiva de DESEM Junior Achievement, en una instancia moderada por la comunicadora Manuela Da Silveira.

La llegada de Tribu Usina de Impacto a Uruguay amplía el alcance regional de una propuesta que busca acompañar a los jóvenes en la construcción de sus propios caminos educativos, laborales y profesionales, conectando sus inquietudes con iniciativas capaces de generar cambios en la sociedad.

"Creemos que los jóvenes tienen un enorme potencial para transformar la realidad, y que acompañarlos implica brindarles herramientas, espacios de encuentro y oportunidades para descubrir cómo aquello que los moviliza puede convertirse en una opción de desarrollo personal y profesional. Este encuentro buscó abrir esas posibilidades y acercarlos a nuevas formas de pensar el trabajo y su rol como agentes de cambio", señaló Ariela Lijavetzky, directora ejecutiva de Ashoka Cono Sur.