El grupo JHSF Fasano recibió la autorización para operar un aeródromo internacional en uno de sus proyectos en Punta del Este

El gobierno autorizó al grupo brasileño JHSF, que opera con la marca Fasano en Uruguay, a operar como aeródromo internacional la pista que se encuentra en el proyecto Fasano Las Piedras, ubicado en la zona de San Carlos.

El aeródromo que involucra una pista de aterrizaje, explanada de maniobra y un camino de acceso al hotel fue construido en 2021 en el marco del primer proyecto que el grupo brasileño tuvo en Uruguay.

La solicitud había sido presentada por JHSF Uruguay S.A. ante la Presidencia de la República el 23 de octubre de 2023.

El dinamismo de las fusiones y adquisiciones en Uruguay: por qué el país se consolida como un polo de atracción para inversores que quieren hacer sus primeros negocios en Latinoamérica

Cómo sigue la situación de los trabajadores del Enjoy tras la reforma que está afrontando el hotel en Punta del Este

JHSF contaba con una habilitación otorgada en diciembre de 2021 por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) como aeródromo privado para vuelos diurnos, exclusivamente para aeronaves de aviación general.

La nueva declaración habilita su categorización como aeródromo privado internacional a demanda. De este modo, en la antesala de la temporada de verano, la pista podrá recibir vuelos privados —no comerciales— que deben ser solicitados previamente por sus usuarios.

La resolución establece que la operación deberá cumplir con todas las exigencias del marco regulatorio aplicable y que será necesaria una resolución posterior de la autoridad aeronáutica que habilite su efectiva operación técnica.

En la resolución consta que el Poder Ejecutivo contempló la exclusividad que tiene el Consorcio Aeropuertos Internacionales SA para operar el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce en Maldonado. Consultados a propósito, la concesionaria manifestó su no objeción a la declaración solicitada por JHSF Uruguay SA, lo que favoreció la habilitación del aeródromo para vuelos internacionales a demanda.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo estableció que la declaración del aeródromo internacional a demanda se mantendrá vigente mientras el concesionario de Laguna del Sauce no comunique formalmente al Estado que retira su consentimiento.

Entre los fundamentos para conceder la declaración, el Poder Ejecutivo destacó el atractivo comercial, turístico y regional del emprendimiento por su proximidad a Punta del Este, así como su potencial para contribuir al desarrollo del turismo en Maldonado, la generación de empleo y la realización de inversiones.

La inversión de JHSF en Fasano Península

En abril de este año representantes de JHSF Península, grupo inmobiliario brasileño que adquirió el complejo Enjoy Punta del Este, se reunieron con el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a autoridades nacionales y departamentales.

En ese marco, la compañía presentó sus lineamientos para Fasano Península,como bautizaron al complejo que desarrollarán en el ex Enjoy Punta del Este. El grupo confirmó que la inversión prevista asciende a US$ 400 millones y el proyecto se ejecutará en un plazo de entre cuatro y cinco años. La primera etapa estará enfocada en la refacción del hotel, el desarrollo de un shopping y la mejora del casino, para luego avanzar en las siguientes fases de ampliación.