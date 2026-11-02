Una nueva centralidad en La Barra y Manantiales: la reapertura de Locanda, el primer proyecto de Cipriani en Punta del Este

Las membresías de Locanda Spa y las propuestas de Harry’sTable, Harry’s Dolci y Casablanca son las novedades de Locanda, el primer resort de la cadena Cipriani en Punta del Este que va por su segunda temporada.

El hotel inicia una nueva etapa que extiende su propuesta de bienestar más allá de los meses de verano.

Esta nueva etapa conserva el sello de la tradicional hospitalidad Cipriani: una forma de recibir en la que el cuidado de los detalles está al servicio de la comodidad de cada persona. La atención discreta, el servicio de la mesa y el carácter de los ambientes buscan que la experiencia transcurra con naturalidad. Una comida, una estadía o una visita al Spa comparten esa misma vocación de hacer sentir a cada visitante bien recibido.

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El entorno forma parte de esa identidad. Rodeado por el bosque de La Barra y a pocos minutos del océano, Locanda integra la luz natural, los jardines y las terrazas a la vida del hotel. Su atmósferacombina la elegancia italiana con el carácter distendido de La Barra y Manantiales. La cercanía del mar y la presencia de la naturaleza acompañan una experiencia que se apoya tanto en lo que ofrece el hotel como en el lugar al que pertenece.

Concebido como un destino en sí mismo, Locanda Spa permanecerá abierto durante todo el año. Su propuesta reúne terapias asiáticas, tratamientos de la casa suiza Valmont y experiencias de relajación, junto con entrenamiento, yoga, Pilates, tenis y pádel. La hospitalidad Cipriani y la gastronomía acompañan una experiencia que puede disfrutarse durante una jornada o convertirse en el motivo de una estadía.

La propuesta de bienestar, gastronomía y casino de Locanda

Entre sus principales diferenciales se encuentran las terapias asiáticas realizadas por profesionales formados en esas tradiciones. Los masajes tailandeses y balineses y las técnicas de tradición china aportan distintas formas de trabajo corporal. Valmont incorpora productos y tratamientos diseñados para Locanda, con rituales de cuidado facial y corporal que trasladan al spa el saber hacer de la firma suiza.

El recorrido incluye salas de luz roja, una sala insonorizada para experiencias con gong y Harmony, una propuesta desarrollada con equipamiento LEMI que combina música y suaves vibraciones. Las experiencias de contraste entre agua caliente y fría completan una oferta que permite alternar actividad física, tratamientos y descanso.

Locanda Spa ofrecerá programas de día que combinan actividades de bienestar, tratamientos y un Cipriani Natural Lunch, además de retiros de tres días con experiencias personalizadas. Para quienes viven en la zona, las membresías permitirán mantener una relación habitual con el spa, con acceso continuado a instalaciones y beneficios seleccionados.

La gastronomía acompaña esta nueva etapa. Harry’s Table, el restaurante insignia del hotel, combina la tradición italiana con productos uruguayos. La incorporación prevista de Harry’s Dolci para el verano ampliará esa propuesta, mientras Casablanca Beach Club suma gastronomía, cócteles y servicio de playa a pocos minutos del resort.

A estas novedades se sumará la apertura del casino de Locanda. Los detalles se darán a conocer en los próximos días, durante el evento de graduación de la primera generación de egresados de la escuela de crupiers.

El funcionamiento anual del Spa y sus membresías, junto con la oferta gastronómica, dan forma a una nueva centralidad en La Barra y Manantiales. Locanda se propone como un lugar de encuentro para residentes y visitantes, con motivos para regresar a lo largo del año: entrenar, disfrutar de un tratamiento, compartir una comida o dedicar una jornada al descanso. Una propuesta que vincula la experiencia de un destino de bienestar con la vida cotidiana de la zona.